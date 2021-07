中壽新任董座 馬來西亞籍譚碩倫出任

中國人壽今(8)日召開董事會,通過推舉馬來西亞籍Mr. Saloon Tham(譚碩倫)擔任中國人壽董事長。

中壽今日發布重大訊息指出,原董事長暨總經理、建信人壽保險公司(大陸)監事黃淑芬 於今日請辭兼任董事長一職,接任者為Tokio Marine Asia亞太區執行長 (Regional CEO of Tokio Marine Asia)Mr. Saloon Tham(譚碩倫),黃淑芬專任中壽總經理。

中國人壽表示,未來將借重譚碩倫先生豐富的國際保險經驗,在現有紮實的基礎下,帶領中壽朝向國際化發展,並將與開發金總經理龐德明先生共同推動集團各項業務創新,執行「ABCDE」5大新策略,致力於加速成長、數位創新以及資產配置,領導中壽推動各項營運與發展計畫,開創新局,再創高峰。

譚先生擁有逾30年豐富壽險經營管理經驗,擁有加拿大滑鐵盧大學數學學士和碩士學位,歷任東京海上亞太區執行長、友邦人壽泰國(AIA Thailand)執行長、安聯集團(ALLIANZ SE)亞太區總經理、安達保險集團(Chubb Group) 轄下安達人壽(ACE Life)亞太區總裁、北京華泰人壽(Huatai Life)總經理、臺灣紐約人壽副執行長等職務,曾經負責管理壽險業務地區涵蓋臺灣、美加地區、中國、新加坡、泰國、菲律賓以及印尼等地,並具多項專業證照,如:美國精算學會(Society of Actuaries)正會員、加拿大精算學會(Canadian Institute of Actuaries)正會員、北美精算師學會(American Academy of Actuaries)正會員、美國壽險規劃師(Chartered Life Underwriter)等。中國人壽將借重譚碩倫先生豐富的國際保險經驗及專業能力,再創另一波成長高峰。

中國人壽一向穩健經營,同時長期深耕永續發展,將公司治理及公平待客內化為公司企業文化,本年持續榮獲臺灣證券交易所公布第七屆(109年度)上市上櫃公司治理評鑑TOP5%的佳績,是本次入選45家上市公司中,唯一的保險公司,更累計六次獲得TOP5%的佳績,也榮獲金管會保險局頒發「金融服務業公平待客原則評核」壽險業前20%之殊榮,為壽險業唯二連續二屆獲獎之公司。

在中壽全體同仁齊心協力下,長期推動數位轉型,不斷創新、勇於嘗試,更領先業界邁入「遠距刷臉投保」的保險新紀元。近期更導入並結合大數據精準行銷、AI人工智慧、區塊鏈等技術,運用在不同的保險場景中。新任董事長譚碩倫到任後,將為中壽注入其國際經驗,期推動及創造出具有特色的創新金融服務,為友善金融生態圈開創更多想像及無限可能。