中壽新任董座 馬來西亞籍譚碩倫出任

中國人壽今（8）日召開董事會，通過推舉馬來西亞籍Mr. Saloon Tham（譚碩倫）擔任中國人壽董事長。

中壽今日發布重大訊息指出，原董事長暨總經理、建信人壽保險公司（大陸）監事黃淑芬 於今日請辭兼任董事長一職，接任者為Tokio Marine Asia亞太區執行長 （Regional CEO of Tokio Marine Asia）Mr. Saloon Tham（譚碩倫），黃淑芬專任中壽總經理。

中國人壽表示，未來將借重譚碩倫先生豐富的國際保險經驗，在現有紮實的基礎下，帶領中壽朝向國際化發展，並將與開發金總經理龐德明先生共同推動集團各項業務創新，執行「ABCDE」5大新策略，致力於加速成長、數位創新以及資產配置，領導中壽推動各項營運與發展計畫，開創新局，再創高峰。

譚先生擁有逾30年豐富壽險經營管理經驗，擁有加拿大滑鐵盧大學數學學士和碩士學位，歷任東京海上亞太區執行長、友邦人壽泰國（AIA Thailand）執行長、安聯集團（ALLIANZ SE）亞太區總經理、安達保險集團（Chubb Group） 轄下安達人壽（ACE Life）亞太區總裁、北京華泰人壽（Huatai Life）總經理、臺灣紐約人壽副執行長等職務，曾經負責管理壽險業務地區涵蓋臺灣、美加地區、中國、新加坡、泰國、菲律賓以及印尼等地，並具多項專業證照，如：美國精算學會（Society of Actuaries）正會員、加拿大精算學會（Canadian Institute of Actuaries）正會員、北美精算師學會（American Academy of Actuaries）正會員、美國壽險規劃師（Chartered Life Underwriter）等。中國人壽將借重譚碩倫先生豐富的國際保險經驗及專業能力，再創另一波成長高峰。

中國人壽一向穩健經營，同時長期深耕永續發展，將公司治理及公平待客內化為公司企業文化，本年持續榮獲臺灣證券交易所公布第七屆（109年度）上市上櫃公司治理評鑑TOP5%的佳績，是本次入選45家上市公司中，唯一的保險公司，更累計六次獲得TOP5%的佳績，也榮獲金管會保險局頒發「金融服務業公平待客原則評核」壽險業前20%之殊榮，為壽險業唯二連續二屆獲獎之公司。

在中壽全體同仁齊心協力下，長期推動數位轉型，不斷創新、勇於嘗試，更領先業界邁入「遠距刷臉投保」的保險新紀元。近期更導入並結合大數據精準行銷、AI人工智慧、區塊鏈等技術，運用在不同的保險場景中。新任董事長譚碩倫到任後，將為中壽注入其國際經驗，期推動及創造出具有特色的創新金融服務，為友善金融生態圈開創更多想像及無限可能。