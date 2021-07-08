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中壽董事長異動 華裔老外遠距上任

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

開發金控（2883）6月底改派子公司中國人壽（2823）法人董事代表Saloon Tham，今天（8日）為中壽董事會選任為新任董事長，Saloon Tham過去曾在台灣保險業任職，到任中壽前他是東京海上控股Tokio Marine Asia擔任亞太區執行長，對台灣保險市場嫻熟。

開發金6月底改派Saloon Tham出任開發金在中壽的法人董事代表，取代原任代表人開發金副總經理施惠琪。由於之前中壽前董事長郭瑜玲退休離開，由總經理黃淑芬升任並仍兼總經理，當時即屬過渡性安排，且黃淑芬在董事會並非開發金的法人董事代表人，使得開發金持股中壽過半但卻未任董座，兩者顯不相符。此次開發金禮聘Saloon Tham為其派駐中壽董事代表人，並進一步擔任董事長，也恢復之前中壽董事長為開發金法人代表的常態。黃淑芬則是仍專任中壽總經理。

據悉，因為新冠肺炎疫情干擾，開發金部分外籍高層主管尚未入境台灣，採取遠距辦公，如今中壽選出Saloon Tham這位新董事長，目前人也在海外，不在台灣，今天董事會完成選任程序後，等於遠距上任。

開發金控

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