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三級警戒續延 網銀跨行轉帳免手續費也延長

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

中央今（8）日下午宣布全國三級警戒再度延長至7月26日，金管會官員下午指出，三級警戒再行延長，各銀行網路與行動銀行跨行轉帳免手續費、實體自動櫃員機（ATM）轉帳手續費減收，期間也將比照往後延，也就是只要在警戒期間相關措施就持續。另外，金管會也洽請財金公司與各銀行協商，若日後三級警戒結束，恢復相關收費要給民眾緩衝時間。

中央防疫指揮中心指揮官陳時中今天宣布，全國三級警戒從7月12日延長至7月26日，金管會下午重申各銀行網路銀行與行動銀行的跨行轉帳包括繳稅費在內，手續費全部減免，以及實體ATM轉帳手續費減收2元，實施期間為「中央流行疫情指揮中心宣布全國任一縣市疫情警戒第三級以上期間」。因此延長全國三級警戒期間，相關的減免、減收措施，自然比照延長。

金管會 疫情 ATM

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