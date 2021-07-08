全台麥當勞暫停內用服務 持續延長至7/26
台灣麥當勞針對全國三級警戒延長至7/26及適度鬆綁政策，為維護顧客及員工健康，全台麥當勞餐廳原實施至7/12之暫停餐廳內用服務、停止洗手間使用，仍持續延長至7/26。
台灣麥當勞表示，期間將就相關防疫設施、人員調度、人流管制等，積極規劃與準備，並根據疫情狀況及顧客需求滾動式評估，為適時開放內用做最好準備。此外，「歡樂送」全面實施「線上訂餐、信用卡支付」等相關防疫措施，亦同步延長至7/26，敬請並感謝顧客配合。
配合政府防疫指引，全台麥當勞餐廳採單一入出口並進行實聯制，敬請顧客進入餐廳前完成登錄，並配合工作人員測量額溫，體溫達37.5度請勿入內，共同維護安心的購餐環境；使用「得來速」的顧客，亦請配戴口罩並於完成實聯制後購餐。
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