偉詮電6月每股純益0.53元 年成長近2.4倍

IC設計廠偉詮電（2436）6月營收創新高，單月每股稅後純益跟著拉高到0.53元，代表第2季每股獲利將可輕鬆超過首季的1.05元水準。

偉詮電日前已公布6月合併營收3.33億元，月增11.4%，也比去年同期明顯成長53.1%，連續兩個月創新高；累計第2季合併營收9.03億元，季增19.9%，年成長幅度有35.4%，同樣是單季新高紀錄。

偉詮電今（8）日應證交所要求公布最新自結損益情況，6月稅後淨利為0.94億元，比去年同期大增近2.4倍，每股純益0.53 元，對照首季全季每股純益1.05元，單月表現優於第1季的每月平均值。

由於今年半導體大缺貨，各家廠商產品均價多數上揚，帶動獲利表現優於營收表現。