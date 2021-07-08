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農業金庫營運指標續創新高 上半年獲利年增近六成

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

疫情衝擊，經營環境嚴峻，全國農業金庫力抗疫情干擾，上半年的各項營運指標，均較去(2020)年穩定且正向成長，亦連續十一年獲中華長期信評twAAA最高評等肯定，整體經營體質穩健。

全國農業金庫今(2021)年1~6月稅前淨利10.99億元，較去年同期增加4.11億元，成長59.74%。至6月底止，存、放款總額為7,870億元及3,274億元較去年底分別成長5.54%及4.33%；在資產品質方面，6月底逾放比率及備抵呆帳覆蓋率為0.21%及786.27%，較去年底分別減少0.02%及增加116.84%，營運績效表現亮眼。

全國農業金庫今(2021)年第一季員工平均獲利貢獻度659.16萬元，全體銀行第二名，公股銀行第一名。

面對新冠肺炎蔓延，全國農業金庫協同農漁會1,171個據點辦理政府各項紓困專案，累計至6月30日，已辦理「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困措施貸款」共核准183,309件，1,014.99億元。另持續推動扶持青農返鄉務農，上半年全體農業金融機構辦理青年從農創業貸款，共1,714件，23.43億元。

依照《農業金融法》第四條「全國農業金庫以輔導信用部業務發展，辦理農、林、漁、牧融資及穩定農業金融為任務」。為減輕農漁會因應中央銀行去年降息等營運衝擊，5月份董事會通過「利息及業務拓展」補助計畫，將補助農漁會2.62億元：在減緩降息衝擊方面，以每家農漁會信用部轉存款餘額 0.03%為補助金額，最高補助140萬元，共計1.94 億元；另其他業務拓展補助0.68億元。

為提升農業金融機構的整體競爭力，依照董事會決議，全國農業金庫將於今年9月主辦「農業金融研討會」，包含農業貸款暨資訊整合、農業保險與農民退休儲金、農業創投、國際連結等四大方向，擘劃臺灣農業金融未來藍圖，持續肩負起農業金融穩定，協助政府照顧全體農漁民，促進農漁村經濟發展之政策任務。

農業 疫情

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