三級警戒未除 新光人壽推防疫罩安心計畫

全台灣持續維持疫情三級警戒，為提升國人更健全的保障，新光人壽今（8）日表示，推出「防疫罩安心計畫」，以三款安心防疫罩商品，協助客戶打造安全防護罩。

已有健康險的民眾，可透過「新光人壽活力罩1年期住院日額健康保險」進行短期抗疫，這張防疫保單不但結合法定傳染病住院保障加倍特色，30歲男性1年期保費只要910元，即可享有每日住院最高5,000元日額的保障。

年輕族群或住院醫療保障不足的民眾，可以「活力罩」加上10年定期健康險「新光人壽好時光住院醫療定期健康保險」來補強。

以30歲男性為例，投保「加強防疫罩」日額1,000元，首年年繳保費只要2,890元，若不幸罹患新冠肺炎，並入住加護病房，30天內，每日理賠7,000元；31天以上部份，每日理賠9,000元。假設加護病房住了40天，可獲理賠30.1萬元。

若仍想升級自身防護網，還可以「活力罩」加上終身醫療險「新光人壽活力健康住院醫療終身健康保險」，1年短期抗疫加上終身醫療保障，從年輕到老保障免煩惱。

以30歲男性為例，投保「豪華防疫罩」日額1,000元，首年年繳保費只要1萬0,330元，並建議附加實支實付醫療險附約，減輕醫療自付額的負擔，讓醫療保障更為完備。

新光人壽啟動保戶關懷理賠融通服務，入住負壓隔離病房期間，有加護病房保障者，比照加護病房給付，無加護病房保障者，依原給付條件加倍給付。若因醫療機構無病房可供住院治療而至集中檢疫所治療，包含專責防疫旅館，但不包括居家隔離或居家檢疫。

若疫情警戒升級達第三級（含）以上時，保戶依病況及療程（如癌症化療…等）原應住院接受治療，且醫囑註明因醫院滿載導致無法入院而改採門診治療，均視為一般住院治療，予以從寬給付，提供最即時的保障。