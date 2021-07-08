元大金股東會 股息發放與獲利同創新高

元大金控（2885）今天（8日）上午舉行延開股東常會，會中通過去年營業報告書、財務報表及盈餘分配表等審查報告，同時通過每股配發現金股息1.2元，股息水準創下新高。元大金控過去一年獲利能力大幅增加，在多變的金融環境中穩健經營，為客戶、股東守護資產穩定成長，並重視推動ESG（環境、社會、公司治理）等領域正向發展，建立永續經營管理與服務模式。

全台灣在7月12日前仍處於三級警戒狀態，元大金控恪遵主管機關發布股東會三級警戒防疫指引，嚴格限制實體股東會室內場地人數在20人以下，與會人員需全程配戴口罩，全程禁止飲食並採用透明隔板，並將梅花座間隔加寬至1.8公尺以上等措施，保持社交安全距離，確保股東會與會人員的安全。

元大金控總經理翁健報告營業狀況表示，儘管去年全球受到疫情衝擊影響，元大金整體獲利仍再創新高，去年稅後純益達241.05億元，每股稅後純益（EPS）為1.99元，股東權益報酬率（ROE）為9.93%，獲利較前一年度成長18%，皆寫下歷年新紀錄。今年上半年自結累計稅後純益196.6億元，較去年同期也大幅成長77.7%續創新高。證券、銀行、人壽、期貨、投信等五大子公司表現亮眼，證券持續站穩市場龍頭地位，其餘子公司獲利也都較前一年度有所成長。

面對今年全球爆發新冠肺炎疫情，對經濟帶來短期衝擊，元大金控透過嚴謹的風控組織與管理系統，有效降低風險事件發生的損失，獲利依舊穩健成長。