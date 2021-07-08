台灣彩券進攻Podcast 獨家揭露彩券神秘新鮮事

新冠肺炎COVID-19本土疫情爆發，全國三級警戒尚未解封，民眾在家的時間增加，因此需要更多的娛樂方式來排解居家防疫的煩悶，Podcast節目多元、隨選點播、聆聽中同時也能兼顧其他事情的媒體特性，逐漸受到越來越多民眾的青睞。

台灣彩券公司趕搭這波數位媒體新浪潮，今（8）日推出Podcast全新原創節目「台灣彩券開講BAR」，帶領民眾解開公益彩券的神秘面紗，大家都想知道的彩券秘辛、中獎人故事、都市傳說等新鮮事，只有在「台灣彩券開講BAR」聽得到。

台灣彩券公司首次嘗試在Podcast發聲，獨立開台製播全新原創節目「台灣彩券開講BAR」，共有四集節目，集集內容保證獨家，由知名DJ小樹主持，邀請台灣彩券公司董事黃志宜擔任神秘嘉賓，讓民眾深入了解彩券奧妙。

頭獎得主鬧過雙胞？竟然有人中過四次頭獎？還有最犀利的拷問台灣彩券、「聲」入其境體驗高額獎金的兌領流程、彩券的都市傳說、中獎人的人生故事，以及全民共同用彩券創造的好事等等精彩內容，最想知道的彩券秘辛，在Podcast節目「台灣彩券開講BAR」獨家播出。

Podcast原創節目「台灣彩券開講BAR」第一集「台彩奇案（上）-頭獎得主居然出雙胞？謊稱是中獎人其實想見集團高層一面？」，今天下午1時起，民眾在Apple Podcast、Spotify以及SoundOn等平台皆可下載收聽，或是到台灣彩券「好事拍拍手」活動網站www.taiwanlotto.com.tw點選收聽。

疫情期間，居家防疫不無聊，台灣彩券陪你待在家收聽Podcast，共同為防疫努力。