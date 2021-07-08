28字頭再現！新台幣午盤貶2.5分暫收28.018元
新台幣今（8）日午盤暫收28.018元兌1美元，貶值2.5分，成交金額10.27億美元；台股早盤開高，新台幣再出現28字頭，上午盤最低達28.071元兌1美元，貶值7.8分。
美股周三漲多跌少，僅費城半導體指數下跌，台股以17,880.9點開高，新台幣早盤以27.985元兌1美元，升值0.8分開出，盤中轉為貶值，再度出現28元價位。
新台幣上午盤最高為開盤的27.985元兌1美元，最低28.071元兌1美元，貶值7.8分，午盤以28.018元兌1美元暫收，貶值2.5分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言