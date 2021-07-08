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永豐金上半年獲利成長飆破五成 寫同期新高

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

永豐金控（2890）獲利報佳音，公布上半年自結稅後純益，累計稅後純益85億元創歷年同期新高，累計每股稅後純益0.76元，高於去年同期的0.5元。永豐金控6月自結單月稅後純益16.89億元，較5月成長35.12％，累計上半年稅後純益85.67億元，年成長51.68％。

永豐金控上半年主要獲利引擎來自主要子公司永豐銀。累計永豐銀上半年稅後純益58.8億元、年成長22.68％，永豐銀6月單月稅後純益10.07億元，較5月成長20％；另一子公司永豐金證券累計上半年稅後純益24.15億元、年成長156.1％，6月單月稅後純益6.38億元，較5月成長74.8％。

永豐金控解釋，銀行與證券核心收益在手續類與利息收入持平，6月主要獲利來自投資收益、操作評價獲利，銀行主要受惠布局債券、債券則在台股的自營操作。

6月台灣疫情嚴峻，是否有觀察到逾放比升溫？永豐金控表示，今年部分已知個案已經開始提存，但並未觀察到有因為疫情影響特別變化，6月逾放比還低於5月，整體表現穩健。

至於下半年的債券布局，永豐金控表示，將持續觀望美國聯準會（Fed）的縮減量化寬鬆腳步，預計短時間不會升息，但將會以布建浮動利率債券等為重。

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