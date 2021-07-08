新台幣回測28字頭 早盤貶值1.2分觸及28.005元
新台幣今（8）日早盤以27.985元兌1美元，升值0.8分開出；台股早盤17,880.9點開高，新台幣早盤一度觸及28.005元，貶值1.2分。
美股周三漲多跌少，道瓊工業指數上揚104.42點，漲幅0.30%，收34,681.79點；標準普爾500指數上漲14.59點，漲幅0.34%，收4,358.13點；那斯達克指數上漲1.42點，漲幅0.01%，收14,665.06點；費城半導體指數下跌1.4%，收3,261.73點。
美股僅費城半導體指數收跌，台股早盤開高，新台幣則是由升值轉為貶值，再回測28字頭，早盤以升值開出，也是早盤高點，一度觸及28.005元兌1美元，貶值1.2分。
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