除息前報佳音 元大金上半年獲利創高、年增近八成

元大金控（2885）8日股東常會，緊接9日除息交易，上半年獲利好成績先行揭露。元大金7日公布今年前六月稅後純益196.6億元，比去年同期大幅成長77.7%，續創新高，累計上半年每股稅後純益（EPS）1.62元。

元大金核心子公司元大證券上半年獲利更猛，6月單月大賺30.07億元，等於今年1到6月中有三個月份單月爆賺逾30億元，並帶動元大證券上半年累計獲利138.95億元，已達到去年全年獲利的96.5%，比去年同期則是大增逾1.6倍，是元大金獲利創新高的關鍵。

元大證券6月大賺，主要仰賴經紀手續費與自營操作收益，尤其元大證券穩坐經紀業務龍頭地位，上半年經紀手續費累計收入已經達到125.9億元，自營操作6月單月有14億元收益貢獻，累計上半年自營操作收益已達到62億元，承銷、新金與財管手收也表現亮眼，使得元大證上半年獲利暴衝，累計EPS已達2.4元。

元大金日前因股東會電子投票已達公司法最低決議權數，通過去年盈餘分派案，每股現金股息1.2元，因此6月底董事會授權董事長訂定現金股息配發基準日相關事宜，決定在股東會隔天、9日進行除息交易，現金股息配發基準日為17日，股息發放日則是21日。