金融業減碳新指標 元大金領先導入內部碳價機制

元大金控（2885）以環境變遷下的綠色先鋒當責，為台灣金融產業永續發展再次寫下新里程碑，積極響應《巴黎氣候協議》，規劃減碳軌跡以科學減碳目標(SBTi)為依循，更以國際減碳趨勢2050年達到淨零碳排為目標，為了替未來碳權交易暖身，元大金控正式啟動內部碳價機制(Internal Carbon Pricing, ICP)，是台灣首家為排放溫室氣體「外部成本內部化」明確訂價的金融業者。

元大金控號召旗下各子公司針對溫室氣體排放的內部營運相關邊界，以影子價格模式推動內部碳定價，透過綜合分析全球碳價趨勢及比對2019年全球於CDP專案揭露已執行內部碳價的企業定價範圍，且加入營運據點所在區域政策與碳市場價格的參數，例如：碳稅、碳排放交易體系(ETS)碳價、碳社會成本(Social Cost of Carbon, SCC)，並考量內部歷史及未來潛在之減碳成本，例如：汰換節能設備、購買再生能源憑證等。

內部碳定價依循「污染者付費」原則，等同於企業對溫室氣體的排放加以定價，可使企業將排放成本內部化，透過內部碳定價機制，面對營運所產生的碳排成本，進而在排放量上節制，促使企業內部朝向低碳發展。根據世界銀行5月份最新《2021碳定價現況與趨勢報告》顯示，截2020年，全球已有853家企業著手進行內部碳價，未來兩年內預計1,159家企業施行，約有27兆美元的資本額將加入市場，全球五百大企業中也已有半數執行此機制，元大金控順應國際減碳趨勢，自我提升落實企業碳管理，於2020年正式導入「內部碳價機制」，2021年正式啟動上線，以積極作為提升能源使用效率，有效降低集團碳排放量。

元大金控表示內部碳定價初期應用，於各子公司自有大樓的節能減碳專案效益評估，並與ISO 50001能源管理系統連結發揮綜效，將每一個節能改善行動計畫的投入與產出加入碳價參數之影響，未來將持續依據整體科學減碳目標(SBTi)以及國際碳價趨勢，進行內部碳定價滾動式檢討，並逐步連結營運策略擴大內部碳定價應用範疇。期待透過具象化排碳成本與減碳效益，提升員工對於節能減碳的意識，進而辨識與管控碳排放相關風險與機會、促進轉型風險韌性。元大金控以穩健的步伐邁向《巴黎氣候協議》目標，致力將溫度上升控制於1.5℃，並以2050年淨零排放為願景，凸顯元大驅動內部積極減碳的策略，並穩健踏實接軌國際企業社會責任表現，朝向永續發展。