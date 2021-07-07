外資提前落跑、股匯齊跌 新台幣匯率再度叩關28元

外資賣股匯出，台北股匯齊跌。新台幣兌美元匯率今（7）日貶值7.7分，以27.993元作收，連二貶並為近兩周新低，總成交量為14.845億美元。

央行統計顯示，美元指數今日上漲0.35%，除日圓外的主要亞幣對美元均為貶值，其中日圓升值0.13%。

相較於新台幣今日貶值0.28%、人民幣僅小貶0.04%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元重貶0.74%，星元貶值0.33%。

匯銀主管分析，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）發布6月會議紀錄前，國際美元反彈並促使新台幣等亞洲貨幣走弱，加上外資賣股後於午後匯出，令新台幣匯率走勢每況愈下。

證交所資料顯示，外資今日賣超台股逾百億元，午後也確實匯出資金，使新台幣匯率貶值幅度擴大，終場以全日最低價27.993元作收，28元大關近在咫尺。

「若目前趨勢不變，新台幣匯率短期內確實有機會回測28元大關，不過到了這個價位，出口商就會排隊等著賣美元，所以28元要貶破，恐怕也不是那麼容易」，匯銀主管分析。

國銀交易室主管指出，對於聯準會FOMC會議紀錄，市場高度關注，但在此之前，外資仍偏向賣股匯出，海外法人對新台幣匯率的升值預期也明顯降溫。估計短期內，新台幣匯率將位27.8~28.2元區間波動。

時序進入第3季，為上市櫃企業股利發放旺季，對於外資匯出股利，是否有助增加匯市的美元需求，進而促使新台幣匯率貶值？匯銀主管說，目前還很難說，因為出口大廠訂單暢旺，一旦出口商蜂擁進場拋匯，將導致匯市賣壓沉重、並消弭掉外資股利匯出對新台幣造成的貶值壓力。