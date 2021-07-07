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街口支付外帶支付範圍擴及夜市 力推無接觸付費

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

街口支付宣布，延長外帶外送優惠活動至7月31日，近期在外帶服務中新增「夜市」項目，首先與師大商圈合作，在街口支付APP「外帶外送 – 夜市專區」，依照四大類別主食、小點、配酒好料、飲料，在線上預先點餐並完成結帳，取餐時間到時直接到攤位快速取餐，大幅降低滯留時間與接觸。

疫情重創夜市，街口支付主打夜市支付，最近在外帶服務中新增夜市，首先與師大商圈合作，集結超過20間攤商，線上預點、付費，到現場取貨，降低群聚與等待時間。

街口支付指出，疫情改變消費行為，從傳統市場、超市，轉向至生鮮食品購物網站採購，相較疫情前，生鮮食材訂單量成長超過5倍，7月起聯手超過100間生鮮品牌，讓用戶可在家採買並補貼高額現金回饋。

夜市 街口支付 疫情

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