新鮮人買保險 英國保誠人壽建議從定期健康險著手

正值畢業季，大專院校畢業生甫踏入職場開始經濟獨立的第一步，受到疫情影響，也讓年輕人意識到健康與保障的重要性。然而，近年薪資水平停滯，對於保險、儲蓄、與投資的比率常覺得很難拿捏，如何做好健康保障與財務管理，成為社會新鮮人的必修課。

英國保誠人壽建議預算有限的社會新鮮人，優先建構健康保險，把握「先定期、後終身」的原則，先求有再求好，再進一步規劃儲蓄與投資。

根據人力銀行最新調查，企業提供新鮮人的平均每月薪資為新台幣2萬8,402元，年輕人在有限的預算之內，如何做好完善的保險保障及理財規劃，將錢花在刀口上？

英國保誠人壽表示，社會新鮮人可以依據下列三個類型檢視自己的保險及理財，選擇適合自己的商品做規劃，讓保障與資產不斷晉級（Level up）：

一、基礎型（Level 1）—踏入社會沒有買過任何保險的新鮮人：首重壽險、醫療險及意外險等基本保障的建構，在預算有限的情況下，善用定期險補足保障額度；亦可以選擇具有方便投保、保費便宜優勢的網路投保平台，做為初次購買保險的工具。

例如，英國保誠人壽的網路投保平台，不僅提供獨具特色的DIY碎片化保險商品組合，可因應需求彈性選擇，並藉由業界首創的網路投保購物車，符合網路世代消費習慣，幫助社會新鮮人選擇真正「用得到」的保障。

二、進階型（Level 2）—在求學階段就已經有基本壽險及醫療險的新鮮人：建議檢視原有的醫療保障是否足夠，尤其重大疾病及法定傳染病在醫療險規劃時容易被忽略，此時可以透過相關的定期醫療險補足缺口。

以保誠人壽醫吉御守1年期住院醫療健康保險為例，提供住院醫療、法定傳染病及重大疾病等多重守護，讓健康保障更進階；若有餘裕，則可進一步規劃理財策略，加速累積被動收入，進而累積財富。

三、精采生活型（Level 3）—已規劃人生階段目標的社會新鮮人：可能期望工作三~五年後成家、出國深造或創業等，建議把握理財361原則，保留薪資的30%做儲蓄和投資、60%作為消費、10%作為保險規劃，謹慎理財即可快速累積人生的第一桶金。

在保險商品的選擇上，建議可以選擇相對穩健的分紅保單商品，具備分擔風險與紅利共享的特色，擁有保險保障，還有機會獲得紅利，為人生目標達陣。

英國保誠人壽表示，無論哪一種類型，對於理想中的生活需求都有一個對應的理想數字，民眾可以透過英國保誠人壽網站的「計算理想生活」，計算出達成理想生活所需準備的保障規劃、儲蓄及投資等相對應的金額，藉由有紀律的規畫與準備，讓自己生活有保障並且逐步達成夢想。

英國保誠人壽透過提供負擔的起且符合需求的保險商品，為人們提供健康保障與增長財富，鼓勵年輕人及早開始，鞏固自己的健康與保障，為人生的目標儲蓄，迎向美好未來。