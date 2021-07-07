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暑假吃喝玩樂 刷台新卡最高回饋6%

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

台新銀行支付金融處資深副總經理黃天麟表示，台新銀行體貼民眾防疫期間的需求，特別推出「這夏刷台新 6%暑來發」活動，民眾宅在家中的吃喝玩買各項消費全都加碼回饋，只要使用台新銀行Visa信用卡於五大通路消費滿額，即享最高6%回饋，還可參加涵碧樓住宿券抽獎活動。

暑假已悄悄來到，全國在疫情三級警戒持續的狀況下，民眾許多活動計畫都受到影響，除了繼續宅在家中防疫之外，全民都相當關注7月12日三級警戒能否解封。

黃天麟說明，受到疫情影響，民眾的消費行為產生了很大變化，民生物資採買躍為首要，網路購物頻率與消費金額顯著提高，餐飲外帶或外送成為新日常。

為讓台新銀行信用卡持卡人在防疫期間也能擁有小確幸，7月1日至8月31日使用台新銀行Visa信用卡，單月於量販超市、國內外網購、餐飲、百貨、旅遊等五大通路，累積消費滿新台幣30,000元，並至Richart Life App下載本活動限量優惠券，即享2%刷卡金回饋。

5、6月刷台新信用卡繳納綜所稅或房屋稅者則享有稅後彩蛋驚喜，完成上述條件就可以多享1%，即享3%回饋；若民眾再搭配玫瑰Giving商務御璽卡，國內節假日、國外消費享最高3%權益回饋，合計可享最高6%回饋。

台新銀行多張主力信用卡最能搭配疫情下的各式消費場景，如民眾採買民生用品可快閃量販店一次購足，使用台新銀行大潤發聯名卡一張搞定，最高回饋達7.6%；民眾防疫宅家中，網路選購防疫物資必備台新銀@GoGo信用卡，周六消費回饋高達9%。

若是民眾在週末選擇外送、外帶飯店五星美食餐點與全家人一同大快朵頤，也建議可使用台新銀玫瑰Giving信用卡支付賺取回饋。

暑假原是適合旅行的時候，惟礙於疫情無法如願，黃天麟表示台新銀行了解民眾對旅行的想望，特舉辦預約涵碧樓住一晚抽獎活動，民眾凡於7月1日至8月31日期間，使用台新銀行Visa信用卡，不限通路單筆消費滿1,000元，即享一次抽獎機會，將送出30張涵碧樓住宿禮券。

台新 信用卡

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