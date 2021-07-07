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股債高檔下 北富銀曠嶽慶推「另類投資」分散風險

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

富邦金（2881）今（7）日上午舉行「2021富邦財經趨勢論壇」，在目前股市、債市價格偏高的環境下，加上新世代投資人觀念改變，不再以黃金、白銀等貴金屬作為抗通膨保值工具，投資人該如何進行資產配置？台北富邦銀行資深協理曠嶽慶會中建議投資人，可優先考慮二大抗通膨效益之「實質資產」配置投資策略，包括可投資飛機租賃、再生能源、學生宿舍、基礎建設等「另類投資」，達到最大分散效果。

曠嶽慶於今（7）日登場的富邦財經趨勢論壇中指出，目前股債價格都居於高點，投資人不僅對於進場抱持觀望態度，煩惱是否需調整目前手中已有之資產配置，更擔憂此時調整手中資產部位是否會帶來額外風險？

曠嶽慶指出，美國5年期通脹保值國債TIPS收益率創歷史新低，需要未來5年有約2.5%的CPI年增幅才能與5年期一般公債等價，代表市場對於通膨預期的上揚水準，以及對於通膨的避險代價高昂。面對上述的市場現狀，預期未來一兩年將面臨通貨膨脹的情境，曠嶽慶建議投資人可考慮配置「實質資產」對抗通膨。從歷史的角度來看，實質資產價格基期不僅較低，且與通膨相關性高，具有保值效果。

由於目前個人理財工具多以股債等金融資產為主，較少有實質資產配置的投資工具，曠嶽慶舉出兩個投資策略，一為「360多重資產收益投資策略」；另一為「實質收息多重資產投資策略」，供投資人參考。

他說，「360多重資產收益投資策略」是以股、債再加上另類投資所組成的多重資產配置，其中另類投資是指如飛機租賃、再生能源、學生宿舍、基礎建設等，與股債價格相關程度低，並能產生穩定收益，使投資組合達到更大的分散效果。

至於「實質收息多重資產投資策略」，則是找出直接或間接從事生產且具有穩定價值的產業、資產，例如基礎建設、公共事業、交通運輸、電信等，此類資產因資本密集度高使進入門檻高，且多屬於剛性需求，營收與收益相對穩定。以這兩個資產配置來看，去年雖受疫情影響，但今年市場預期通膨升溫，整體投資報酬率高於市場一般單以股債配置的投資，對於追求穩定收益的投資人，股債加上實質資產的配置，是增加收益來源與分散風險的投資策略。

通膨 台北富邦銀行

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