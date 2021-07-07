台商資金匯回專法8月14日屆期 最快可2天匯回

財政部南區國稅局表示，境外資金匯回專法自108年8月15日起施行2年，目前已進入倒數階段，申請截止日是今年8月14日，請把握最後時間。符合條件的個人及企業如要適用專法，要在截止日前檢附申請書及相關資料，向戶籍所在地或登記地國稅局提出申請並匯回，才能享有優惠稅率10%。

境外資金匯回專法自108年8月上路，根據財政部統計，台商境外資金匯回金額已超過新台幣2365億元。

國稅局表示，經核准的個人及營利事業，應於國稅局核准文書發文日起1個月內，向受理銀行辦理外匯存款專戶開戶並將境外資金及境外轉投資收益匯回存入該專戶，才能享有優惠稅率10%。如無法於規定期限內匯回，應於期限屆滿前向國稅局申請展延，但以一次為限，展延期間為1個月。

國稅局呼籲，為因應疫情避免增加感染風險，個人申請案如已將洗錢防制及資恐防制作業所需文件先行送交指定受理銀行者，可多加利用財政部稅務入口網之線上申辦，以網路替代馬路，減少奔波辛苦及人群接觸機會。

依據匯回專法匯回的資金中，有300億元是透過兆豐銀行，其中個人匯回的市占率更高達二成。為把握最後時效，協助台商企業及高資產客戶在期限內將境外資金匯回，兆豐銀行與中區國稅局日前特別共同舉辦「境外資金匯回實務篇」稅務講座，透過Teams視訊分享匯回案例，並提供理財稅務專業諮詢，共吸引80多位台商及高資產客戶視訊參與。

兆豐銀行表示，兆豐境外資金匯回專責團隊提供「一日核准、二日資金匯回」一條龍服務，成功協助台商境外資金匯回，串連香港、新加坡及全球海外分行，建立國際金融理財平台，整合金控資源，結合企金、信託等專業服務，協助台商將資金集中匯回，累積了全台最多的台商境外資金匯回服務案例。

兆豐銀行陳昭蓉副總經理表示，透過專業服務團隊、私人銀行財管系統、多元化的金融商品，可滿足台商及高資產客戶資產保全、家族傳承、稅務規劃等全方位的投資理財需求。