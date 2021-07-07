鈺叡大股東達勝伍撤出 仍持續收購菱光股權

東元（1504）集團會長黃茂雄聯手銀行界出身的郭冠群，組成鈺叡公司參與收購菱光（8249）股權，但因六大壽險質疑資金介入菱光經營權，加上金管會警告，鈺叡今（7）天宣布，大股東達勝伍撤出鈺叡公司，代表投資達勝伍的六大壽險公司，不會有參與收購菱光股權之疑慮。鈺叡仍將有其他股東加入，繼續走完公開收購案。

鈺叡董事長郭冠群表示，公開收購菱光案讓鈺叡無端被捲入東元經營權之爭，造成達勝伍、鈺叡、菱光股東困擾，他感到非常遺憾，主動做撤出的決定。他表示，達勝伍創投持有的鈺叡公司股權將「全部」轉讓給其他投資人，收購菱光案會依法繼續進行。將依據證券法令規定，變更公開收購說明書並公告。

外界批評保險公司藉此介入東元經營權之爭，郭冠群表示，本次公開收購絕對依法進行。郭冠群說，達勝伍股東雖有多家保險業者，惟相關經營決策，仍依公司委託的財務顧問管理公司建議，並由公司董事會決議辦理。因為政府機關及股東們的建議，為更明確表達絕對沒有介入東元經營權之爭，達勝伍決定主動撤出公開收購案。

郭冠群指出，這次公開收購目的，是要做菱光有意義的大股東。他觀察研究台灣資本市場及產業多年，菱光從當年的技術及市場遙遙領先者退居市場第二，根據菱光目前的業務與財務表現，也顯現出經營能力有極大的改善空間。鈺叡仍將以每股29元公開收購菱光，公開收購菱光的普通股截止日期至8月10日下午3時30分。