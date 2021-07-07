菱光收購案重大轉折 達勝伍資金撤出鈺叡

東元經營權大戰出現關鍵轉折！日前宣布公開收購菱光（8249）的鈺叡公司今（7）日表示，大股東達勝伍決定撤出鈺叡，亦即投資達勝伍的六大壽險公司，不會有參與收購菱光股權的疑慮。鈺叡表示，後續會有其他股東加入以爭取更多股民支持，將繼續走完公開收購案。

鈺叡是由東元集團（1504）會長黃茂雄，聯手達勝集團及中嘉董事長郭冠群等人，以公開收購菱光為目的成立，鈺叡6月21日宣布以每股29元、總價約18億元，收購菱光50.1%股權。外界解讀，黃茂雄決心要一舉取得黃育仁手上所有公司主導權，藉此大幅削減其長子、菱光董座黃育仁在東元集團的影響力，

不過，菱光近期反擊連連，先是向金管會檢舉鈺叡大股東達勝伍背後有龐大壽險資金，收購將產生壽險資金介入經營權的疑慮，近日再大篇幅登報抗議，爭取主管機關關注，此舉果然成功逼退達勝伍。

鈺叡指出，為回應政府機關、股東們連日來的關心及建議，鈺叡董事長郭冠群今日表示，針對公開收購菱光案，鈺叡無端被捲入東元經營權之爭，造成達勝伍、鈺叡、菱光股東困擾，他感到非常遺憾，主動做出達勝伍撤出鈺叡的決定，以平息不必要的紛擾。

郭冠群強調，為消弭有心人士對達勝伍涉入東元經營權的不實指控，不再讓相關紛擾占用公眾資源，決定將達勝伍創投持有的鈺叡公司全部股份轉讓給其他投資人；但為恪遵相關法令，保障菱光股東權益，這次公開收購菱光案會依法繼續進行，而投資達勝伍的六大壽險公司，將不會再參與菱光案。

對外界批評保險公司介入東元經營權之爭，郭冠群再次表達，本次公開收購絕對依法進行，達勝伍股東雖有多家保險業者，但相關經營決策，仍依公司委託的財務顧問管理公司建議，並由公司董事會決議辦理；各保險業股東並未擔任達勝伍董事，鈺叡董事也沒有任何保險業股東代表，當然不會有保險業代表介入經營的事實，任何影射說法都不是事實。

不過，因為政府機關及股東們的建議，為更明確表達絕對沒有介入東元經營權之爭，達勝伍決定主動撤出公開收購案。

郭冠群指出，這次公開收購目的是要做菱光「有意義的大股東」，菱光從當年的技術及市場遙遙領先者退居市場第二，根據菱光目前的業務與財務表現，顯現出經營能力有極大的改善空間。