快訊

「兩成重症可救回」張上淳為DNR失言致歉：無指責之意

指揮中心：62萬AZ疫苗估下午15:40分抵台 效期至10月30日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不涉入東元經營之爭保險業撤出 鈺叡：菱光收購案續行

聯合報 / 記者何醒邦
東元（1504）。圖／聯合報系資料照
東元（1504）。圖／聯合報系資料照

公開收購菱光的鈺叡公司今（7）日表示，大股東達勝伍決定撤出鈺叡公司，這代表投資達勝伍的六大壽險公司，不會有參與收購菱光股權的疑慮；但鈺叡仍將有其他股東加入，爭取更多股民支持，繼續走完公開收購案。

為回應政府機關、股東們連日來的關心及建議，鈺叡董事長郭冠群今天表示，針對公開收購菱光案，鈺叡無端被捲入東元經營權之爭，造成達勝伍、鈺叡、菱光股東困擾，他感到非常遺憾，也主動做了撤出的決定，以平息更多不必要之紛擾。

郭冠群強調，為消弭有心人士對於達勝伍涉入東元經營權不實的指控，且不再讓相關紛擾占用公眾資源，決定將達勝伍創投持有的鈺叡公司「全部」股份轉讓給其他投資人。但為保障菱光股東權益，這次公開收購菱光案會依法繼續進行。郭冠群也說，過程會完全合法合規，依據證券法令規定，變更公開收購說明書並公告。換句話說，原本投資達勝伍的六大壽險公司，將不會再參與菱光案。

對外界批評保險公司會介入東元經營權之爭，郭冠群再次表達，本次公開收購絕對依法進行，達勝伍股東雖有多家保險業者，但相關經營決策，仍依公司委託的財務顧問管理公司建議，並由公司董事會決議辦理；且各保險業股東並未擔任達勝伍董事，鈺叡公司董事也沒有任何保險業股東代表，當然更不會有保險業代表介入經營的事實。

郭說，但因政府機關及股東們的建議，為更明確表達絕對沒有介入東元經營權之爭，達勝伍決定主動撤出公開收購案；這次公開收購目的，是要做菱光有意義的大股東。

最後，鈺叡也強調，希望尚未參與應賣的菱光股東，把握時間參與應賣。鈺叡以每股29元公開收購菱光，公開收購菱光的普通股截止日期至8月10日。

股東 保險 經營權

延伸閱讀

東元經營權之爭加開賽外賽！黃茂雄揪郭冠群砸18億收購菱光科技股權 直搗黃育仁大本營

東元之爭 燒到銀行端

銀行人士分析：鈺叡收購菱光 成功機率高

東元23日股東會 父子交鋒

相關新聞

不涉入東元經營之爭保險業撤出 鈺叡：菱光收購案續行

公開收購菱光的鈺叡公司今（7）日表示，大股東達勝伍決定撤出鈺叡公司，這代表投資達勝伍的六大壽險公司，不會有參與收購菱光股...

菱光收購案重大轉折 達勝伍資金撤出鈺叡

東元經營權大戰出現關鍵轉折！日前宣布公開收購菱光（8249）的鈺叡公司今（7）日表示，大股東達勝伍決定撤出鈺叡，亦即投資...

出國打有事疫苗險不賠？保前先注意六件事

國人搶打疫苗，但不管是AZ或是莫德納，其實國外接種都有傳出不良反應的個案，國內亦有些長者發生打完後瘁死案例，很多人開始搶...

ESG基金 相關占比須達7成

近年掀起ＥＳＧ（環境保護、社會責任和公司治理）投資熱，許多基金標榜ＥＳＧ相關。金管會證期局表示，為讓所有ＥＳＧ相關投資基...

金管會防堵ESG基金「漂綠」

國內規模破千億元的ESG（環境、社會、公司治理）基金若藉ESG名號漂綠，名不副實，金管會要出手監管了。證期局昨（6）日公...

元大銀推動員工福利信託 報捷

元大金控子公司元大銀行推動員工福利信託累積豐富經驗與專業，最近獲上櫃公司加高電子選定委託元大銀行擔任該公司員工持股信託的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。