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7月13日「高強度管制下走向開放」 微解封成敗看三個關鍵

中信銀力挺台灣電競英雄 打造國際級電競場館

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
中信金控行政長高人傑現身2021「亞洲電子競技公開賽」線上開賽記者會，以行動支持台灣電競英雄。中信銀行/提供
中信金控行政長高人傑現身2021「亞洲電子競技公開賽」線上開賽記者會，以行動支持台灣電競英雄。中信銀行/提供

力挺台灣電競運動在國際舞台發光，中國信託商業銀行連續兩年贊助「亞洲電子競技公開賽」，今年吸引超過5,000名國際好手參賽，爭取總獎金新台幣250萬元的榮耀。

2021「亞洲電子競技公開賽」線上開賽記者會今(6)日舉辦，邀請新北市政府經濟發展局局長何怡明、中國信託金控行政長高人傑等貴賓參與啟動儀式，以行動支持台灣電競英雄。

配合政府防疫政策，開賽記者會採線上視訊進行，高人傑致詞時表示，「疫情衝擊我們的日常生活，但電競是超前部署的產業，賽事不受時間、空間限制，即使Work From Home也可以出賽，期待看到高手同場競技，中國信託相信，投資年輕人就是投資國家的未來」。

高人傑表示，中國信託非常榮幸和新北市政府及支持電競產業的夥伴攜手合作，未來亦會持續提供國際競技舞台，期盼成就更多電競台灣之光，成為最強的電競英雄聯盟，讓世界看見台灣。

2021「亞洲電子競技公開賽」比賽項目有全球玩家最愛的英雄聯盟，更首度加入知名生存手遊「Free Fire－我要活下去」，電腦與手遊玩家皆可參賽，今年活動不僅未受疫情衝擊，規模更甚以往，報名人數較去年增加逾千人，說明賽事備受期待，首戰將於今年7月10日開打，歡迎電競迷一同觀戰，為臺灣電競英雄加油，觀看網址請上https://www.carry.live/AEC/ctbc.php#。

中國信託銀行自2016年響應政府推廣電競運動政策，以企業力量協助國家培育新生代電競人才，主動贊助電競展覽及大型賽事，除了支持亞洲電子競技公開賽，更贊助英雄聯盟太平洋職業聯賽(Pacific Championship Series, PCS聯賽)，並發行台灣第一張電競信用卡，中國信託英雄聯盟信用卡。

中信金控子公司台灣人壽，目前正積極打造國際級電競舞台，坐落在南港經貿園區C3基地，預計可容納5,000人，可望提供玩家及粉絲全新、優質的賽事體驗，壯大台灣電競發展實力。

電競 中國信託商業銀行 英雄聯盟

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