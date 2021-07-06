臺股期貨與小型臺指期貨夜盤瞬間暴跌？虛驚一場

臺股期貨與小型臺指期貨今（6）日下午在美股期貨電子盤交易平穩，日、韓、陸等主要亞股在陸續收盤、走勢也正常中，在15時06分至07分間，臺股期貨與小型臺指期貨出現較大波動走勢，最低分別下跌至17,701點及17,625點，較7月6日日盤結算價17,875點，下跌174 點及250點，跌幅約0.97%及1.40%。

期交所表示，夜盤開盤後價格出現大幅波動，主要因剛開盤時委託簿較薄，價格變動較為敏感，交易系統及期貨市場動態價格穩定機制運作一切正常。

國內外金融市場波動難料，常見短時間內市場價格大幅波動情事，期交所提醒交易人從事期貨交易，需特別注意期貨市場於開盤時或現貨市場未交易時，委託簿相對較薄，交易人需注意自身委託價格合理性、謹慎使用各類委託單。