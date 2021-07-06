黃育仁批鈺叡收購菱光傷政府監理？金管會回應了

東元（1504）父子黃茂雄、黃育仁經營權大戰繼續延燒，菱光（8249）收購案會生變數？菱光董座黃育仁今（6）砸錢在五家報紙頭版大幅廣告，指責發動公開收購的鈺叡董座郭冠群結合六大壽險及中國信託銀行、凱基證券資源來強占菱光董事會席次，是傷害政府監理威信，保險局、證期局與銀行局主管今日均作出回應。

針對黃育仁呼籲六家壽險「自行召開」達勝伍創投的股東臨時會，並決議停止菱光公開收購案。保險局副局長張玉煇表示，六家壽險已要求達勝伍說明，並「要求」召開股東臨時會，相關討論會依照公司法來決定。

至於中信銀行辦理公開收購履約保證借款10億元部份，銀行局副局長黃光熙強調，這是銀行的業務自主權責。據了解中信銀辦這個業務，是按照一般授信5P（授信戶、資金用途、還款來源、債權確保、未來展望）原則來評估審核。

至於被問到若六壽險退出持股是否需重新揭露？證期局副局長郭佳君說，若這塊資金不能參與進來，公開收購說明書就需要修正。

保險局副局長張玉煇表示，六家壽險已要求達勝伍說明，並「要求」召開股東臨時會，相關討論會依照公司法來決定。至於被問到若六壽險退出持股是否需重新揭露？證期局副局長郭佳君說，若這塊資金不能參與進來，公開收購說明書就需要修正。

張玉煇說，依照《保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法》第7條規定，保險業不得直接或以其他間接方式透過該創業投資事業或其他方式介入該創業投資事業及其被投資事業之經營管理及投資決策。張玉煇說，這案子保險業要依照此規定來辦理，不得收購或介入其他公司經營。

而且，張玉煇說，這條規定要納入保險公司資金運用的內控裡。據他所知，這六家保險公司依機構投資人盡職治理守則，已經向達勝伍表達股東立場，請達勝伍就其投資是否符合原先投資策略進行說明，另外也要求達勝伍召開股東會臨時會討論這個事情。

至於對召開股東會是否有強制約束力？達勝伍的態度會遵守壽險業的要求嗎？張玉煇回應，保險業是達勝伍投資人之一，依公司法要求召開股東臨時會，相關討論按公司法規定來決定。至於達勝伍立場，保險局不便說明。

據了解，對菱光展開公開收購的鈺叡，其占五成的最大股東達勝伍創投，其中有78℅、逾12億元資金來自宏泰、國泰、台灣、中國、全球與遠雄人壽，六家壽險公司已向達勝伍提出資金迴避，傳出預計7月17日召開達勝伍股東臨時會討論此案動向。

此外，黃育仁也直指鈺叡公開收購案讓中國信託銀行提供履約保證20億元額度、借款10億元部份，銀行局副局長黃光熙表示，公開收購程序採現金為收購對價的話，由金融機構出履約保證函，算是銀行授信的範圍，據了解中信銀辦這個業務，是按照一般授信5P原則來評估審核。至於各界關切這個案子，銀行還是要依授信原則了解收購案事情發展，不過黃光熙強調，這是銀行的業務自主權責。