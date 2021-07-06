6壽險牽涉進東元父子之爭 集體要求創投開臨股會

東元父子之爭扯進6家壽險公司，金管會今證實，6家壽險公司已向投資的達勝伍創投表達立場，要求達勝伍要昭開股東臨時會說明，為公開收購增添變數。

黃茂雄、黃育仁父子的東元經營權之爭，黃茂雄日前找上中嘉董事長郭冠群合作集資成立鈺叡，更宣布收購黃育仁掌控的菱光過半股權。黃育仁改向金管會檢舉，鈺叡背後有壽險資金，恐違反保險法。黃育仁所指的，就是持股鈺叡5成的大股東達勝伍創投，背後股東包含宏泰人壽、遠雄人壽、國泰人壽、台灣人壽、全球人壽、中國人壽等6家壽險公司，6家壽險持股加起來高達78%。

黃茂雄藉由達勝伍創投，挾壽險業資金介入東元經營權之爭，引發金管會極大關注，公開要求6家壽險不得介入經營權之爭，並要做好續後管理。

菱光今更在四大報中刊登半版廣告，呼籲6家壽險應決策達勝伍資金不得介入經營權，並希望保險局督導；同時也指出郭冠群向中信銀履約保證20億元、借款10億元，資金用途已違反政府政策與公共利益，要求銀行局進行調查。

金管會保險局今表示，目前6家壽險公司將依照機構投資人盡職治理守則，向達勝伍創投表達立場，請達勝伍創投說明是否有依照原本的投資策略，也要求達勝伍要召開股東臨時會說明。

據了解，壽險公司已提議，要求股東臨時會7月中召開，屆時壽險公司將提案，禁止達勝伍作為鈺叡公開收購菱光的資金。

證期局表示，依照公開收購說明書，確實鈺叡的自有資金一部分來自於達勝伍，如果經臨時東會後，達勝伍創投不能參與的話，鈺叡必須修正公開收購說明書，說明自有資金來源。

此外，針對菱光指控郭冠群向中信銀履約保證20億元、借款10億元。銀行局也表示，依照公開收購管理辦法，現金收購對價會由金融機構出具履約保證函，這也算是銀行授信範圍內，中信銀需依照授信5P原則，做好貸放前徵信與貸後管理，會提醒中信銀必須依照授信原則，注意收購案的事情發展。