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中美洲銀行駐台辦事處營運 亞洲第一家分支機構

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
中美洲銀行在台國家辦事處正式營運，為中美洲銀行於亞洲之第一個分支機構。由左至右：我國駐中美洲銀行前董事邱偉勝、現任董事陳長庚、財務專員翁振源。圖／財政部提供
中美洲銀行在台國家辦事處正式營運，為中美洲銀行於亞洲之第一個分支機構。由左至右：我國駐中美洲銀行前董事邱偉勝、現任董事陳長庚、財務專員翁振源。圖／財政部提供

財政部長蘇建榮與中美洲銀行（CABEI）總裁摩西（Dante Mossi）今年4月23日以視訊方式代表簽署「中美洲銀行設立駐中華民國（臺灣）國家辦事處協定」後，經過2個月的籌備，中美洲銀行在台國家辦事處於今天（7月6日）在台北101大樓83樓正式營運，為中美洲銀行於亞洲之第一個分支機構。

財政部表示，中美洲銀行成立於1960年，總部設於宏都拉斯首都德古西加巴市，旨在推動中美洲地區經濟整合與社會發展。現有15個會員國，我國於1992年成為區域外會員國，現為區域外會員國持股最高者。理事會為中美洲銀行最高權力機構，我國理事由財政部部長擔任，副理事則由中央銀行副總裁擔任。

央行表示，中美洲銀行本次首度跨區域在臺設立國家辦事處，主要是著眼我國金融體系穩定及資本市場發達的優勢。中美洲銀行辦事處未來除將加強中美洲銀行與亞太地區的聯繫並吸引投資外，將作為臺灣與中美洲雙邊商務交流及經貿往來的溝通橋樑，有助深化我國與中美洲銀行的合作關係，提升我國國際能見度。

財政部表示，中美洲銀行在臺國家辦事處設立後，可活絡我國金融市場、強化我國與中美洲銀行的實質關係，且中美洲銀行將以辦事處為據點，於亞洲各國推廣該行債券、導入私部門投資中美洲建設、促進與亞洲多邊開發機構合作機會及爭取亞洲國家加入中美洲銀行成為會員國。

財政部

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