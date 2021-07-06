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壽險保單紓困短短五日破13億元 平均每人借逾9萬元

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

22家壽險業七月保單借款紓困上路才5個交易日，因申請條件寬鬆，加上利率僅需1.28%，申請人數與金額暴增。保險局副局長張玉煇今（6）日公布截至昨（5日）為止，短短五天內就1.4萬人申請，總金額更高達13億1,700萬元，等於上路以來平均每天借出2.6億元之多。

22家壽險公司提供的保單紓困利率僅1.28%，比勞工紓困貸款還低，條件亦較寬鬆，沒有收入限額，只要手上有保單價值準備金的保單都可以借，而且立即撥款，引發許多商家、民眾踴躍申請借出這筆自己的「救命錢」。張玉煇表示，據壽險公會統計，7冃5日為止，22家壽險公司受理共1萬4,369人。保單件數為1萬6,288件，借款金額為13億1,700多萬元。

保險局在保單紓困7月1日上路第一天曾公布申請狀況，當時22家壽險業光從9點上班到中午12小時為止，短短三個小時內，就受理人數1,453人申辦，紓困總金額1億3,283萬元。多家壽險公司當天就完全將紓困金額撥款匯到客戶帳戶裡頭。

而保險局今日再公布最新統計資料，短短五天金額就暴衝至13.17億元，每天平均都借出2.6億元之多，申請人數亦已突破1.4萬人，以總金額來看，平均每件申請金額為8萬元，每人申請的平均金額為9.17萬元，顯然有些人一個人不只申請一件，向不同保險公司申請借款。

保戶只要符合「身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭之成員、符合政府個人紓困補助條件者、受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者」其中一項資格，且保單累積達有保單價值準備金或保單帳戶價值即可向22家所有壽險公司提出申請，每人每家申請限額為10萬元。

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