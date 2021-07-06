土洋法人對作、外資獨買 買超陽明45,373張最高

台股今日開高走低，盤中衝關萬八，可惜未站穩，終場收跌6.26點，三大法人呈現土洋對作，投信及自營商賣超，僅外資獨買，買超1.19億元，統計外資買超前十大個股中，僅鴻海1檔電子股，金融股有4檔，5檔傳產股，買超個股冠軍為陽明（2609），單日買超45,373張，終止連三賣。

台股今日以17,913.07點作收，資金再度輪動到航運股，盤中占大盤成交比重一度突破5成，成為多頭領攻指標，終場類股收漲2.54%，漲幅收斂，玻陶類股收漲9.37%，漲幅居冠，鋼鐵股收跌1.45%，電子股收跌0.35%。

三大法人合計賣超33.09億元，外資買超1.19億元，投信賣超3.2億元，自營商賣超（合計）31.08億元，其中自營商（自行買賣）買超1.53億元，自營商（避險）賣超32.61億元；三大法人呈現土洋對作，自營商（避險）賣超高，外資僅是小買超。

統計三大法人買超個股前十大依序是陽明、台玻（1802）、開發金（2883）、大成鋼（2027）、元大金（2885）、中信金（2891）、台新金（2887）、和桐（1714）、益航（2601）、鴻海（2317）等；陽明今日解禁，股價開高走高收在漲停216.5元，創下新天價，居外資買超個股之冠，投信也轉為買超501張，自營商賣超8,003張，合計三大法人買超37,871張。

外資買超前十大個股中，唯一進榜的電子股是鴻海，今日收在116.5元，下跌0.5元，外資買超6,313張，連二買，投信賣超12張，自營商買超356張，合計三大法人買超6,657張。