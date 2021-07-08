疫情下高風險職業怎麼保？專家：掌握好這屬性險種買就對了！

國內新冠肺炎疫苗自開始接種以來，預計8月底前要完成500萬人接種，只是考量疫苗數量有限，疫苗接種對象有其先後順序，並非人人都能在第一時間接種……；根據衛福部疾管署公布「COVID-19疫苗接種對象優先順序」明列優先接種對象有10大族群，你有排在優先順位裡嗎？疫苗你打得到嗎？本周小花平台為讀者整理接種疫苗先後順序有哪些人？如果你沒有在其中，也無須過於擔憂，建議從個人保障面的觀點出發：「未雨綢繆及早檢視醫療保障缺口並做好完善規劃，讓未來生活更無虞。」也聽聽小花平台保險顧問針對高職業風險提出最適當的保障規劃建議。

疫苗接種優先對象計10大族群

根據衛福部疾管署公布「COVID-19疫苗接種對象優先順序」明列優先接種對象有10大族群：

1、醫療院所執業醫事人員。

2、中央及地力政府防疫人員。

3、高接觸風險第一線工作人員。

4、因特殊情形必須出國者。

5、維持機構和社福照護照顧者及其受照顧者與洗腎患者。

6、75歲以上長者與孕婦。

7、維持國家安全及社會機能正常運作者諸如：警察、憲兵等。

8、65至74歲長者。

9、19至64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者諸如：罕見疾病及重大傷病。

10、50至64歲以上成人。

高風險職業投保意外險受限…

新冠肺炎疫情持續延燒，各行各業也受到不少衝擊，像是航空業的機師與空服員原是外表光鮮亮麗、令人稱羨的高薪工作，在疫情爆發後，可說是冒著極大的風險工作，每趟行程不僅在執勤時需全副武裝，下機後也要做好自主健康管理……，不論是心理或是生理上都有一定程度的壓力。

機師與空服員都是屬於高風險職業類別，也就是意外險的第6類最高風險等級，除了意外險保費會提高許多外，部分保險商品的選擇也多有受限；尤有甚者，一旦超過第6類就屬於拒保職業，像是高壓電工程人員、漁船船員、職業潛水夫、特技演員、特種軍人等，可能成為保險公司意外險的拒絕往來戶。

小花平台保險顧問說明，意外險是以職業風險等級作為費率計算依據，分為第1至第6類及拒保類，職業等級愈高、風險愈高、保費也愈貴；其中，以第1類職業風險最低，像是每天坐辦公室的上班族，其費率最為便宜，而風險最高的第6類職業除了空勤人員外，還有消防員、救難員、砂石車司機等，其費率是第1類職業的4倍之多。

說到高風險職業類別，除了空勤人員外，另有不少職業等級也在相當危險的第4、5類，像是計程車司機、救生員、交通警察、貨櫃車與吊車司機、高樓外部清潔人員等，你的職業也是其中之一？你是否曾經感嘆自己需要花費更多的保費，才能買到與他人相同的保障？

對此，小花平台保險顧問指出，其實只要懂得善用搭配不同險種轉嫁風險，還是可以享有公平合理的費率，同時也能符合個人及家庭的保險需求，「不妨從一些不會根據工作性質調高保費的險種著手，轉嫁風險、加強保障，像是壽險和基本醫療險就是不錯的選擇。」

失能照護險最少要有30,000元以上

另一方面，針對高風險職業類別，小花平台保險顧問另也特別建議額外投保失能照護險、長期照顧險或是特定傷病險，「以失能照護險為例，萬一不幸發生意外或是疾病需要照護時，理賠額度需夠用於自身看護費用，最少要有新台幣30,000元以上。」

最後，小花平台保險顧問強調，保險的目的是為了要轉嫁人生中無法承擔的風險和損失，從檢視現況、重點加強及未雨綢繆等3方面著手補足保障缺口，最理想的情況是「用最少的錢買到最周延的保障」，以此爭取餘裕空間做下一步的儲蓄、退休規劃，有效達成理財目標，也逐步實現人生各階段的目標與夢想。