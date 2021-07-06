7月保險新制齊上路該怎麼買？專家教你掌握4個原則

台灣自今（110）年5月爆發的新冠肺炎本土確診疫情至今尚未平息，接著邁入7月的酷暑，今年已經過了一半，每年到了這個時候，攸關你我生活大小事的多項新制度即將開始實施；其中，多項保單新制已於7月1日正式上路，部分保險商品都出現大幅度調整：

其一是實施壽險業「第6回經驗生命表」

自7月1日起開始實施「第6回經驗生命表」，作為規範保險業者責任準備金的提存標準。

首先，壽險保單全面改款，受到死亡率調降影響，純壽險商品保費將對應調降，包括定期壽險或是20年繳終身壽險（未含還本或是儲蓄性質的純壽險）等；另一方面，受到死亡率調降影響，純壽險商品保費將對應調降，包括定期壽險或是20年繳終身壽險（未含還本或是儲蓄性質的純壽險）。

不過，隨著國人死亡率逐年下降，可能導致醫療成本增加，在相同保障下，保戶將負擔較高保費，據側面了解，有不少保險公司在7月調漲健康險保費。

其二是放寬「小額終老險」投保金額及件數

自7月1日起開始放寬「小額終老險」投保金額及件數，每人最多可以投保3張、保額上限從現行新台幣50萬元提高至70萬元。

「小額終老險」主打低保費、免體健及低投保門檻等保單優勢，自開賣以來即大受歡迎，成為高齡長者幾乎「人手一張」的保單；尤其是投保年齡寬廣、從0至82歲都能投保，不僅普遍受到中高齡族群的青睞，也吸引了不少小資族、社會新鮮人高度關注並主動投保。

其三是調降「個人傷害險」危險發生率上限

自7月1日起開始調降「個人傷害險」第1類職業類別的危險發生率上限、由現行表定發生率的80％降至70％。

舉例來說，如果投保100萬元的個人傷害險，對照於原來表定的80％危險發生率上限，則第1類職業類別1年保費約為1,085元，再用上限降至70％來計算，則保費降為949元、減費幅度超過12.5％。

掌握4原則把保障做足、為老後打底

面對自7月起多項保險新制齊上路，你確實搞清楚了嗎？是否還霧煞煞、不清不楚，也開始煩惱接下來的保險該怎麼買或是如何做調整？

對此，小花平台保險顧問提出以下4原則，教你把錢花在刀口上，即便只有少少錢也能把保障做足做滿、為老後打底：

原則1、以「低」保費買「高」保障

如果以壽險保障來看，在相同投保條件下，定期壽險保費要比終身壽險來得便宜，最聰明的作法是「用低保費買到高保障額度」，只是通常能用低保費買到高保障額度，其前提是必須要搭配「主約」一起購買，建議在手邊資金有限的情況下，不妨先用一張低保額的終身險作為「主約」，再用高保額的定期附約提高保障。

原則2、先保損失幅度「大」的風險

所謂損失幅度「大」的風險諸如：身故、重病或是失能等緊急、重大、不可逆的事故，可能動輒數十萬元甚至上百萬元，對於經濟條件不是很寬裕的家庭而言不啻為一大負擔，建議優先考量意外險、實支實付型醫療險、重大疾（傷）病險等險種來轉嫁風險、銜接財務缺口。

原則3、依年齡建構適足的保險保障

根據年齡、依照自身需求規劃適足保障，不同的年齡層有其必須特別留意的風險。

舉例來說，兒童活潑好動、好奇心強，意外風險保障最為重要、必不可少；年輕小資族正值事業拚搏期，到處趴趴走，建議優先考量意外險、意外醫療險以因應不可測的風險；到了中壯年期，此時身體已大不如前，像是日額型醫療險、實支實付型醫療險都是需求機率很高的險種；最後到了晚年，最理想的保險規劃是能在退休後能維持良好的生活品質，除了必備的醫療險外，還有癌症險、重大傷（疾）病險等，也都一定要考慮進去！

原則4、做足保單健診發揮保單最大效益

最後也是最重要的，不要忘了定期保單健診一定得做，呼應前述依照個人不同人生階段適時調整保障內容「哪裡有缺口就把它補足……」，讓手中的保單可以發揮最大效益，不只是單純的「買保單」而已！