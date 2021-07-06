高端發布不實重訊僅罰3萬元 立委批金管機構遏止無力
國產疫苗高端股價暴起暴落，引發炒股疑雲。民眾黨立委張其祿今舉行記者會表示，高端先前發布不實重訊，卻僅被證券櫃檯買賣中心開罰3萬元，在內線交易定罪不易，行政罰鍰又輕微的情況下，股市容易成為有心人發國難財溫床，金管機關應提升重訊監督與處罰手段，為金融市場良性發展把關。
張其祿指出，隨著政府對外宣稱8月國人一定打得到國產疫苗後，高端股價隨著疫苗政策訊息成倍起伏，雖蔡總統出面表示無炒股問題，民眾仍不清楚調查過程且更增疑慮，而股價劇烈變動皆源於外界各項消息，顯示國產疫苗股價無法真實反應市場價值，並非公開發行市場健康投資行為。
張其祿也點出，去年11月多家媒體以「國產新冠疫苗第一筆訂單」報導高端疫苗將外銷馬來西亞，高端疫苗隨後發布重訊表示，11月13日已與馬來西亞上巿公司Metronic Global Bhd（MGB）簽署協議備忘錄，但MGB官網公告的簽署日期卻是去年的11月20日，且MGB指出雙方同意在簽署備忘錄後1個月內支付價金，與高端重訊公告的「2周內」支付明顯不同，不過該不實重訊卻僅遭櫃買中心開罰3萬元，「罰款真的有用嗎？」
張其祿表示，許多投資人依據公司重訊或財務報表進行投資，在罰則過輕情況下，將衍伸道德風險，即便後來證實訊息不實且開罰，但投資人早已花錢買了股票，對投資人很沒有保障，金管機關應在監督及處罰機制上總體精進；另針對高端炒股疑雲，金管機關也應提供檢調專業性協助，調查是否涉及證券詐欺、內線交易。
金管會證期局簡任稽核張懿心表示，現行股市都有監視制度，個案如果有炒作或異常，會依照規定辦理，並積極配合檢調偵辦，針對個案重訊不實，影響股價或涉及證券詐欺，未來會在重訊管理上有更精進作為，回應外界期待。
櫃買中心主任秘書湯鐵漢說，針對開盤前媒體報導及盤中訊息，監視部門會請發行部門做澄清，確保資訊正確跟即時性，但查證部分涉及專業術語及業務機密性，要花一些時間，針對個案重訊不實的罰則，會考量衡平性及一致性，做滾動式檢討，另呼籲民眾盡量以公開資訊觀測站作為公司正式發布訊息的最後依據。
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