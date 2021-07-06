高端發布不實重訊僅罰3萬元 立委批金管機構遏止無力

國產疫苗高端股價暴起暴落，引發炒股疑雲。民眾黨立委張其祿今舉行記者會表示，高端先前發布不實重訊，卻僅被證券櫃檯買賣中心開罰3萬元，在內線交易定罪不易，行政罰鍰又輕微的情況下，股市容易成為有心人發國難財溫床，金管機關應提升重訊監督與處罰手段，為金融市場良性發展把關。

張其祿指出，隨著政府對外宣稱8月國人一定打得到國產疫苗後，高端股價隨著疫苗政策訊息成倍起伏，雖蔡總統出面表示無炒股問題，民眾仍不清楚調查過程且更增疑慮，而股價劇烈變動皆源於外界各項消息，顯示國產疫苗股價無法真實反應市場價值，並非公開發行市場健康投資行為。

張其祿也點出，去年11月多家媒體以「國產新冠疫苗第一筆訂單」報導高端疫苗將外銷馬來西亞，高端疫苗隨後發布重訊表示，11月13日已與馬來西亞上巿公司Metronic Global Bhd（MGB）簽署協議備忘錄，但MGB官網公告的簽署日期卻是去年的11月20日，且MGB指出雙方同意在簽署備忘錄後1個月內支付價金，與高端重訊公告的「2周內」支付明顯不同，不過該不實重訊卻僅遭櫃買中心開罰3萬元，「罰款真的有用嗎？」

張其祿表示，許多投資人依據公司重訊或財務報表進行投資，在罰則過輕情況下，將衍伸道德風險，即便後來證實訊息不實且開罰，但投資人早已花錢買了股票，對投資人很沒有保障，金管機關應在監督及處罰機制上總體精進；另針對高端炒股疑雲，金管機關也應提供檢調專業性協助，調查是否涉及證券詐欺、內線交易。

金管會證期局簡任稽核張懿心表示，現行股市都有監視制度，個案如果有炒作或異常，會依照規定辦理，並積極配合檢調偵辦，針對個案重訊不實，影響股價或涉及證券詐欺，未來會在重訊管理上有更精進作為，回應外界期待。