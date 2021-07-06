加高電子員工持股信託業務 元大銀行承辦

加高電子（8182）今(2021)年6月11日董事會通過辦理員工持股信託，選定元大金控（2885）旗下元大銀行擔任受託銀行，雙方將擇期簽訂員工持股信託契約。

加高電子董事長楊瑞陽表示，加高電子一向堅持ESG 企業社會責任理念並承諾：「面對全球社會、景氣、氣候等環境的變化，身為地球村的一份子，在追求持續成長與績效之際，更應善盡企業社會責任，堅守創造企業與社會一同向上、向善的使命感」，加上政府於近兩年積極倡導推動信託2.0計畫，鼓勵企業及其員工辦理員工福利信託，藉此強化員工對公司之向心力，達到留才攬才效果，進而提升營運績效，讓員工、股東及公司共創三贏。

加高電子今年開始著手規劃辦理員工持股信託，透過公司獎勵金的相對提撥，能有效激勵員工踴躍參加。對員工而言，透過「員工持股信託」有機會長期參與公司業務經營績效成果，累積財富，作為加強員工未來退休準備的第三支柱，使其退休後更得以經濟自主，保障退休生活。

加高電子選擇辦理員工福利信託具多年實務經驗的元大銀行，協助加高電子了解員工持股信託業務之相關流程，並依公司需求提供規劃建議，促成加高電子「員工持股信託」案得以順利推動。未來加高電子的員工將組成員工持股會，由持股會代表人代表員工與元大銀行簽訂員工持股信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司提撥之奬勵金，一併交付元大銀行信託管理，長期小額投資加高電子股票，達成員工與公司共榮之目的。

加高電子董事長楊瑞陽同時表示，公司企業核心文化為：用心、創新、和諧、信賴。建立組織和諧的企業，創造值得信賴的品牌，員工是公司最重要的資產，透過這次員工持股信託的執行，讓員工定期定額投資公司股票，讓員工成為公司股東，除戮力創造公司盈餘，亦分享公司利潤，落實公司企業核心文化，共創公司與員工間勞資雙贏的夥伴關係。