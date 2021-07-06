元大證券交易美股抽好禮 總值超過400萬元

2020年台灣證券商複委託開戶數增幅近三成，交易量大幅成長逾五成，美國市場股票、ETF、債券等占整體複委託交易量的比重更高達七成，突顯台灣投資人熱衷投資美國市場的程度，因應此趨勢，元大證券已於2021年6月8日率先推出全新之美股報價服務，成為全台首家提供全體客戶Nasdaq美股即時報價服務的證券商，不論台股或複委託，只要投資人完成開立元大證券帳戶，都能透過投資先生App取得Nasdaq美股重要指數及個股即時報價資訊。

隨著本土疫情發展，防疫為當務之急，除了大多數民眾已啟動居家辦公之外，平日及周末待在家的時間也變長，元大證券以白天看台股、晚上看美股概念出發，今年7月推出「宅在家 你有更多美國時間」複委託業務行銷活動，活動為期三個月，凡是投資人於活動期間內透過投資先生App等電子交易平台複委託交易美股、ETF，不限成交金額，前兩萬名即可獲得全家購物金100元。

每周複委託電子交易美股、ETF成交一次，還可以參與周周抽，總計12週，每周分別抽出Apple AirPods Pro、Apple Watch SE、iPad Air等獎項。活動期間結束後，還會依據複委託美股、ETF電子交易量再加碼抽出30台iPhone 13最新機型及最大獎SONY 65吋 OLED 4K UHD電視。對美股投資有興趣的投資人儘快前往活動官網，了解活動詳情及相關訊息，超過2萬個獎項，總價值超過400萬元。

防疫期間，元大證券說，不忘「深耕台灣、放眼國際、在地生活、全球投資」的理念，持續提升客戶權益，提供更完善、更周全的數位金融理財服務，讓客戶在防疫期間投資不中斷，投資不落人後。