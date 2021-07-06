三大債市齊迎資金淨流入 風險情緒正向

美國聯準會官員再度發言緩解通膨憂慮，美債殖利率走低，科技股再創新高，帶動風險債走勢。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括投資級債、高收益債及新興市場債皆迎來資金淨流入，其中新興市場債由前一周淨流出轉為淨流入24.7億美元，動能改善。

安聯投信表示，聯準會副主席上周表示推動物價上漲的供應瓶頸可能只是暫時現象，應該會在未來12-18個月內降溫，相關偏鴿言論緩解市場前幾周對通膨及緊縮的擔憂，加上科技股走升同步激勵風險性債券表現。觀察債市，上周包括全球及歐美主要市場投資級債、高收益債等資產單周多數走揚，反應市場情緒的美國10年期公債上周則收於1.42%左右水位，呼應了市場當前相對正向風險情緒。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，在聯準會官員發言緩解，以及市場陸續消化通膨消息下，過去一個月受到關注的美國10年期公債殖利率較前一個月略有回落。但在經濟持續回溫、貨幣政策將邁向正常化的大前提下，基礎利率長期還是可能走升，而如此帶來的利率風險，也將是投資人往後布局時不可忽略的重點之一。

謝佳伶表示，利率的走升對整體金融市場都會有影響，其中對債券資產的影響更不能小覷。回顧近年來幾次利率彈升的期間，包括2013年聯準會縮減購債，及2017年、2021年數次的通膨擔憂，相對於長天期債券較易受到市場利率走升影響、衝擊資產價格，短天期債券因距債券到期日較近，不但期間受到利率走升的影響較低，在到期前對於發債企業的信用變化掌握度也更高，展現較佳防禦性。

在此前提下，謝佳伶指出，債券投資者在投資時應留意資產每一單位存續期可提供的收益率。觀察市場主要債券資產，可發現至6月底止，美國短年期高收益債的平均存續期約為1.82年，約為全球高收益債的一半以及美國投資級債的四分之一。在同期間，美國短年期高收益債每單位存續期可提供的收益率則來到約1.6%，明顯高於全球高收益債的1.05%及美國投資級債的0.25%，有助於在接下來市場利率走升的期間，提供投資人較佳收益率並承擔較低的利率風險。