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股匯漲聲響起？外匯局長分析市場形勢

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

熱錢匯入，激勵台北股匯雙漲。台股盤中與收盤均飆歷史新高，激勵新台幣匯率今（5）日升值7.5分，收在27.915元，終結連兩貶，總成交量為11.47億美元。匯銀主管估計，外資今日淨匯入約4億美元，推升新台幣匯率盤中一度攀上27.854元，最多升值1.36角。

對於新台幣匯率今日強升，央行外匯局局長蔡烱民分析，美國日前公布非農就業數據表現優於預期，使市場產生一些預期心理，不過失業率比預期來得略高，讓市場先前對美國升息步調將提早的預期略作修正、美元也因此回檔。

美國6月就業加速回升，非農業就業人數增加85萬人，是十個月最高水準，優於預估的72萬人，也比5月的58.3萬人明顯增加。不過，6月的失業率則從5月的5.8%略升至5.9%，比預期的5.6%還糟。

匯銀主管指出，美國6月非農就業數據增幅超乎預期，台股跟隨美股大漲，外資早盤蜂擁匯入，使新台幣匯率一度升抵27.854元的盤中高點，不過午後外資態度轉變、買賣兼而有之，使新台幣升值幅度縮減。

展望後市，匯銀主管指出，估計短期內，新台幣匯率將維持27.8~28元區間波動。

央行統計顯示，美元指數今日自高點回落、下跌0.5%，主要亞幣對美元多數反彈，其中，日圓激漲0.6%，星元也升值0.45%，升勢最猛。

另外，台灣主要貿易對手國貨幣韓元今日升幅0.28%、人民幣漲幅0.36%，均超前新台幣升幅0.27%，顯示相較主要亞幣，新台幣走勢相對穩定。

統計今年以來，美元指數累計上漲2.51%，新台幣仍維持「最強亞幣」地位、升值2.12%，人民幣則是升值1.25%、緊追新台幣身後。

淪為「最弱亞幣」的日圓，今年迄今重貶7.03%，韓元重貶4.02%，星元貶值1.84%。

新台幣 台幣匯率

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