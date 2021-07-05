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央行：外資6月淨匯出 外匯存底仍續創歷史新高

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行。 圖／聯合報系資料照片
中央銀行。 圖／聯合報系資料照片

我國外匯存底續創歷史新高、蟬聯全球第五大。中央銀行今（5）日公布，6月外匯存底為5,432.82億美元，締造新猷，月增3.04億美元。央行外匯局局長蔡烱民指出，外匯存底增加主因為投資運用收益，因主要貨幣對美元貶值，央行持有這些貨幣折成美元後金額減少，所以外匯存底僅微幅增加。

蔡烱民指出，金管會統計，6月外資淨匯出19.14億美元，因屬資產基礎，未包含外資盈餘匯出的27億美元；央行則是以現金基礎計算，除扣除海外存託憑證（GDR）及海外可轉換公司債（ECB）淨匯入約5億美元外，再加上盈餘匯出27億美元，因此，6月外資淨匯出金額為51.2億美元。

央行提供資料顯示，國際美元走強，歐元、英鎊與加幣6月分別兌美元貶值2.44%、2.42%與2.56%，澳幣也貶值2.6%，人民幣貶幅1.58%。

美元6月強勢升值，蔡烱民解釋，主要是聯準會FOMC會議後，市場著眼美國經濟表現不錯，加上升息時點提前，帶動美國2年、5年期公債殖利率走升，在美國短期利率上漲支撐下，美元呈現升值趨勢。蔡烱民強調，「因台北匯市供需平衡，央行6月沒有進場調節。」

根據央行統計，6月底，外資持有國內股票及債券與新台幣存款合計7,157億美元，較5月小增3億美元，約當外匯存底比重為132%，與前一個月相同，金額與占比維持歷史次高水準。

蔡烱民分析，「外資6月賣超台股，但因股市表現不錯，外資持有的股票市值提高，所以外資持有新台幣資產的金額與約當外匯存底比重與5月大致持平。」證交所資料顯示，外資6月在集中市場賣超510億元。

至於台灣主要貿易對手國南韓，5月外資持有韓元資產約當外匯存底比重高達195%。

根據央行蒐集的各國最新資料顯示，中國大陸5月外匯存底為3兆2,218億美元，蟬聯全球第一，日本為1兆3,004億美元排名第二，瑞士1兆24億美元居三，印度5,662億美元領先我國、排名第四。

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