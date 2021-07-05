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外資落跑？6月轉為淨匯出534億元 今年單月最高

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

外資落跑？5月本土疫情擴散、台股震盪劇烈，據金管會今（5）日公布的外資淨匯出入資料，6月外資結束連二月淨匯入台股，單月淨匯出達到19.15億美元，以今日新台幣兌美元收盤價27.915計算，6月外資淨匯出約新台幣534億元左右，為今年單月淨匯出最高數字。

外資5月在台股震盪中還淨匯入32.47億美元，是11年來同月最高紀錄，但據金管會今（5）日公布最新外資淨匯出入資料，卻顯示台股上漲的6月，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約19.15億美元；陸資累計淨匯入約63萬美元，合計淨匯出約19.15億美元，結束連二個月淨匯入轉為淨匯出。

今年以來外資有三個月呈現淨匯出，除了6月以外，包括2月淨匯出0.21億美元及3月淨匯出3.29億美元，但金額都很少，讓6月淨匯出金額成為今年來單月最高淨匯出數字。

外資四月、五月連續二個月都呈現淨匯入，包括四月淨匯入約新台幣1,400億元，5月再淨匯入近900億元，相當於二個月共匯入約新台幣2,300億元，讓台股最終能守住萬七大關，但也有部份言論直指可能有「假外資」護盤的說法。而6月台股續漲，一路大漲4%，最終收在1萬7755點，外資資金卻一改之前大舉匯入的樂觀態度，引發市場議論紛紛。

據金管會統計，6月1日至6月30日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約19.15億美元；陸資累計淨匯入約63萬美元。

累計方面，今年1月1日至6月30日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約109.16億美元；陸資累計淨匯入約0.04億美元。二者合計為109.2億美元，折合新台幣為3,048億元左右。

此外，外資持有台股市值餘額方面，金管會統計，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人截至6月30日止累計淨匯入約2,194.21億美元，中止了5月的新高紀錄。（境外外國機構投資人累積淨匯入2,192.20億美元；境外華僑及外國自然人累積淨匯入2.01億美元）

外資 新台幣 台股 金管會

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