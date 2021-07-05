快訊

雨炸高雄！ 路竹、永安3小時內累積雨量飆破百毫米

英國凱特王妃接觸確診者 須自我隔離10天

南山人壽招募業務員 6月底已錄取1,600名新血

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

目前正值畢業求職旺季，據教育部統計，今年預計將有近19萬名的大專院校畢業生投入職場，但國內勞動力市場卻因疫情衝擊而需求大減，今年畢業的Ｚ世代新鮮人將面臨更多求職及就業的困境。南山人壽反倒逆勢擴大徵才，今（5）日表示已吸引逾3,000名求職者進行面談篩選，其中約1,600位已加入南山人壽業務團隊。

據近期人力銀行調查顯示，五月份國內第三級警戒發布後，招募新鮮人的全職工作較四月份減少約6萬個職缺數、減少幅度約14%，整體勞動力市場需求下調的情況之下。

南山人壽逆勢擴大求才力度，今年招募外勤業務人員的目標人數預計超過5,300名，徵才幅度較過去增加6％；同時祭出兼具紮實訓練及優渥獎勵制度的「優質人才培訓計畫」，統計截至今年六月份，今年已吸引逾3,000名求職者進行面談篩選，其中約1,600位已加入南山人壽業務團隊，朝向成功之路邁進。

南山人壽表示，據勞動部公布109年職類別薪資調查顯示，社會新鮮人月薪平均為新台幣2.9萬元，初任人員經常性薪資以金融及保險業3.2萬元最高 ；在飽受疫情衝擊的整體就業市場中，金融保險的產業環境亦相對穩定，南山人壽的業務人力發展需求今年並未下調徵才目標、減少職缺數，同時因應疫情變化，南山人壽今年也推出專案財補配套措施，以支持新人在從業起步時期，穩健朝夢想邁進。

南山人壽特別建議對於金融保險業有興趣的社會新鮮人，可把握機會，往夢想及目標前進。特別是「壽險業務」具有「工作時間彈性、可自主安排」及「努力與收入呈正比、可挑戰高報酬」的職務特點，加上南山人壽由於極為重視業務人員的專業素質，因此向以紮實的教育訓練著稱，對於初入保險業務領域的新進人員來說，可以透過南山人壽整整為期一年的新人培訓專案—「優質人才培訓計畫」為自己的職能奠定充實的根基；此外，南山人壽也提供一年最高30萬元的專案獎金作為達標的鼓勵，約25%專案新人累計首年度銷售收入及專案獎金可突破百萬門檻

南山人壽 保險 求職 勞動部

延伸閱讀

虎林專案仍有人無法篩檢！ 北市府：明天可至北市7醫院

篩檢站亂象多 學者：可提供居家快篩阻疫情

桃園70到72歲依序開打莫德納 另規劃孕婦專案

虎林專案第二天 PCR陽性再添一例

相關新聞

台灣星展銀行宣布 伍維洪接任董事長

星展銀行（台灣）董事會通過由伍維洪（Mr. Andrew Ng）接任星展銀行（台灣）董事長一職。伍維洪為星展集團執行委員...

上海商銀股東會 董座榮鴻慶交棒、李慶言接掌

上海商業儲蓄銀行今天（7月5日）舉行股東常會完成董監改選，擔任董事長達30年、最資深的銀行董事長榮鴻慶，交棒給副董事長李...

防疫也要賞藝術 《富邦ART APP》日曆連結全球藝文

防疫也要藝術相伴度過一天！面對數位科技持續不斷的快速發展，富邦藝術基金會結合科技與藝術，繼2020年推出《富邦ART A...

上海商銀董事長榮鴻慶交棒 由李慶言接任

上海商業儲蓄銀行（5876）今（5）日舉行股東常會，因疫情關係，由陳逸平駐行常務董事代表榮鴻慶董事長主持，順利通過上年度...

安泰銀股東會登場 通過配發現金股利0.73元

安泰銀行今天舉行股東會，通過每股配發現金股利新台幣0.73元，連續11年配發現金股利；今年將朝厚實多元收益基礎、深化營運...

股東會防疫限制放寬 台北萬豪酒店搶商機

金管會宣布實體股東會鬆綁，室內與戶外容留人數放寬為二十人及四十人。台北萬豪酒店搶攻實體股東會放寬商機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。