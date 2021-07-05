南山人壽招募業務員 6月底已錄取1,600名新血

目前正值畢業求職旺季，據教育部統計，今年預計將有近19萬名的大專院校畢業生投入職場，但國內勞動力市場卻因疫情衝擊而需求大減，今年畢業的Ｚ世代新鮮人將面臨更多求職及就業的困境。南山人壽反倒逆勢擴大徵才，今（5）日表示已吸引逾3,000名求職者進行面談篩選，其中約1,600位已加入南山人壽業務團隊。

據近期人力銀行調查顯示，五月份國內第三級警戒發布後，招募新鮮人的全職工作較四月份減少約6萬個職缺數、減少幅度約14%，整體勞動力市場需求下調的情況之下。

南山人壽逆勢擴大求才力度，今年招募外勤業務人員的目標人數預計超過5,300名，徵才幅度較過去增加6％；同時祭出兼具紮實訓練及優渥獎勵制度的「優質人才培訓計畫」，統計截至今年六月份，今年已吸引逾3,000名求職者進行面談篩選，其中約1,600位已加入南山人壽業務團隊，朝向成功之路邁進。

南山人壽表示，據勞動部公布109年職類別薪資調查顯示，社會新鮮人月薪平均為新台幣2.9萬元，初任人員經常性薪資以金融及保險業3.2萬元最高 ；在飽受疫情衝擊的整體就業市場中，金融保險的產業環境亦相對穩定，南山人壽的業務人力發展需求今年並未下調徵才目標、減少職缺數，同時因應疫情變化，南山人壽今年也推出專案財補配套措施，以支持新人在從業起步時期，穩健朝夢想邁進。

南山人壽特別建議對於金融保險業有興趣的社會新鮮人，可把握機會，往夢想及目標前進。特別是「壽險業務」具有「工作時間彈性、可自主安排」及「努力與收入呈正比、可挑戰高報酬」的職務特點，加上南山人壽由於極為重視業務人員的專業素質，因此向以紮實的教育訓練著稱，對於初入保險業務領域的新進人員來說，可以透過南山人壽整整為期一年的新人培訓專案—「優質人才培訓計畫」為自己的職能奠定充實的根基；此外，南山人壽也提供一年最高30萬元的專案獎金作為達標的鼓勵，約25%專案新人累計首年度銷售收入及專案獎金可突破百萬門檻