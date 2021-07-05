上海商銀董事長榮鴻慶交棒 由李慶言接任

上海商業儲蓄銀行（5876）今（5）日舉行股東常會，因疫情關係，由陳逸平駐行常務董事代表榮鴻慶董事長主持，順利通過上年度盈餘分配現金股利每股1.7元等議案，並順利完成改選董事。

由李慶言、榮智權、顧肇基、榮康信(代表法人Magnetic Holdings Limited)、邱怡仁及林志宏當選一般董事，陳木在、曾國烈及謝金虎當選獨立董事，其中，林志宏及曾國烈為新任，其餘董事為連任。

該行在股東會選任新一屆董事後，隨即召開董事會推選李慶言、榮康信為常務董事，陳木在為獨立常務董事，並由常務董事會推選李慶言為董事長，董事會也一致通過推舉榮鴻慶擔任榮譽董事長，以表彰榮鴻慶在上海商銀超過半世紀的付出與卓著貢獻。

董事長榮鴻慶是亞洲知名的銀行家，也是我國最資深的銀行董事長。他於上海商銀在台復業前便擔任董事，1976年擔任常務董事，1983年擔任副董事長，開始主持該行的營運發展，1991年起擔任董事長到今年共長達30年。在榮鴻慶董事長主導上海商銀的營運將近40年期間，帶領上海商銀由保守轉為穩健積極的經營作風，推動增設分行，擴大服務層面，將國內分行由2家增至72家，並佈局亞太，拓展國際金融版圖，前往香港、越南、新加坡及中國大陸設立分行，於柬埔寨、泰國、印尼及越南設立代表人辦事處，同時也赴大陸設立上銀融資租賃公司、併購柬埔寨AMK Microfinance Institution。

此外，該行於1989年購置台北市民權總行大樓，並於2020年啟動新建民權總行大樓，以及2018年該行股票上市與積極運用金融科技發展數位金融等，榮鴻慶董事長都扮演重要的推手。上海商銀在榮鴻慶董事長的帶領下，長期獲利能力與經營績效名列本國銀行前段班，深獲投資人與社會各界肯定。

上海商銀新任董事長李慶言，1979年即擔任該行董事，1982年擔任常務董事，並於2020年擔任副董事長，協助榮鴻慶董事長推動行務的發展。李慶言董事長擁有美國西北大學企業管理碩士的學歷，曾擔任新加坡航空公司董事會主席，現在同時也擔任上海商銀香港子行上海商業銀行董事長，具有前瞻性的國際觀與國際金融管理實務，他將帶領上海商銀在穩健經營中創新突破，以創造更卓越的經營績效; 在業務發展上將以提升數位金融競爭力、提高非利息收益及拓展國際金融為三大核心，推動數位轉型，建置升級資訊新核心系統，建立策略性投資部位，深耕高資產財富管理，推展普惠金融，擴大國際金融服務版圖; 在營運管理上將以強化內控法遵，優化風控與資安，以及推動ESG為三大主軸，落實內控三道防線，健全資產品質，升級資安防護，接軌國際積極履行環境保護、社會責任與公司治理，創造良好的永續價值。