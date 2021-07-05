元大期後疫情新商業模式 打造有溫度數位金融服務

元大期（6023）今(5)日舉行股東會，公司秉持專業與熱忱持續積極強化各項經營管理，去(2020)年創造出稅後淨利10.70億元的成績，領先同業位居專營期貨商第一名。這次股東會通過去年度盈餘分派案，每股配發現金股利2.8元。

面對疫情升溫，全台實施三級警戒，元大期貨董事長林添富第一時間寫Email給元大期所有同仁，期勉團隊不要白白浪費一場危機，要打造有溫度的金融交易服務，秉持「線下有深度，線上有溫度」的專業特色，在數位金融服務上持續精進，與客戶間的互動由線下進展到線上，「打破空間限制，從臨櫃服務到走進客戶家裡及心裡，以視訊到府拜訪及服務，使命必達，傳遞元大待客戶如家人的精神」，零接觸維繫，服務更加溫。為鼓舞士氣面對疫情嚴峻，元大期特別發放1萬元防疫津貼，感謝抗疫這條漫長路上，第一線同仁始終堅守服務，支持公司盡心盡力服務客戶。

元大期利用疫情檢視數位行銷及數位服務，把疫情當做數位轉型的考驗，把轉機變利基。秉持服務不中斷精神，元大期積極開發各種數位金融服務場域，從期權投資有聲書的推出，到主打交易平台、商品介紹的工具短影音，幫助新戶與年輕投資人，線上也能淺顯快速的了解期貨投資；此外更以國際會議廳論壇規模，線上舉辦多場大型期權主題式講座，每場人數皆突破兩百人參與，與元大期分析師團隊直接線上互動諮詢，「在家，也能完整體驗元大提供的專業金融服務」。

元大期近期已喬遷到具綠建築標章的元泰廣場，落實企業永續經營，今年領先同業首家引進ESG國外期貨商品，更結合期交所永續期貨，打造最完整綠色期貨交易平台。並榮獲國際財經雜誌《The Asset》2020年最佳期貨商與ESG金獎肯定，連續七年獲得公司治理評鑑上櫃組排名前百分之五的金融機構，為公司治理評鑑的資優生；連續三年榮獲《天下雜誌》CSR天下企業公民小巨人獎，以永續經營為目標，讓客戶放心、股東安心、員工開心，以亞洲地區最值得信賴的期貨商為目標邁進。