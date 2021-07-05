央行駁斥野村 陳冲：金融危機各自表述何須回嗆

6月底，野村證券的經濟研究團隊，依據其風險模型，指出有五（六）個國家在未來三年內，最容易發生金融危機（appear vulnerable），其中包括台灣，隔日中央銀行發布聲明，媒體稱之為回嗆，需要如此嗎？

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，如果一件事，全世界僅有五個國家入圍，分別是美國、日本、德國、荷蘭 ，還有台灣，我們應該高興？還是沮喪？當然要看事件的性質，基本上，能與另四個先進國家並列，至少都應該算是國際社會對我們的重視，倒不必氣急敗壞忙著反駁。

陳冲說，其實這種在國際媒體可以理性討論的議題，用不著稱為回嗆，而且事關民眾信心，用太多學術名詞，恐怕也無助於大眾對核心問題的瞭解。

什麼是金融危機？摩根大通銀行老董Dimon曾有妙解，他在對女兒解釋時說，就是「每五至七年會發生的那檔事」(It’s something that happens every five to seven years)，這也符合經濟學家看法的白話文版。

陳冲表示，野村認為依其指標，1990年迄今全球發生53次危機，如果金融界的朋友沒有強烈的感覺，就可見對金融危機的定義，大家看法並不一致，央行不認同野村團隊的觀點，其實有點各說各話。野村團隊的模型命名Cassandra，源自希臘神話預言神準但沒人愛聽的先知，可以看出野村對此模型的自信或自負，不過野村也坦言，模型的準確率為66%，準不準?見仁見智，然作為警訊或預警指標，倒也無妨，有則改之，無則加勉。真正問題是，萬一發生的話，能不能挺得住?

不妨看看所謂最後一道防線（Last line of defense），任何國家發生嚴重國際收支問題，萬不得已就會尋求國際貨幣基金（IMF）的金援，接受IMF嚴苛的條件，向被視為國恥。國人印象較鮮明的，應是1997年亞洲金融危機，以及2008年世界金融海嘯。陳冲說兩者自己都「有幸」躬逢其盛（1997財政部金融局長、2008臨危接掌金管會），當時情況緊急，處理上需要細膩布局，台灣心知肚明，因非IMF會員，絕不能有絲毫差錯。因此對金融危機，我們是沒有最後一道防線的，比欠缺疫苗還要麻煩，所以事前的謙卑、預防、超前部署，尤為重要，還好這些特質，都是當前政府所一再標榜的長處。

陳冲認為，台灣既然要靠自己，對內就要強化金融機構體質，維持市場正常運作，杜絕各種弊端，例如1997之前兩年，台灣致力拆除金融事故引信，重建民眾信心，就是一例。對外則要discourage國際炒手的覬覦，所以政府常搬出5600億美元的外匯存底及低外債，展示國力。事實上國家大，外匯存底多，不足為奇，像我們不論人均外匯或整體存底，世界排名都在前五名，國人自有可驕傲之處。

陳冲指出，近年來，舉世量化寬鬆，推動資產飆升，野村根據指標發出預警，我們也基於本能回應，均屬有根有據，但要注意，對台股指數，總市值占GDP比例已高達264%，如扣除境外公司市值，台股恐是世界第一，這是否股市警訊，當局宜謙卑以對。

陳冲表示，兩岸問題，可以各自表述；TIFA談判，可以各自表述，金融危機，更可以各自表述，只是台灣要特別留意，我們沒有自大的本錢。