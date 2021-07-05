後疫情時代存基金人氣升 「雙技美」受青睞

隨著新冠疫苗問世、施打普及，疫情漸獲控制讓去年已漲過一波的全球股市仍能呈現震盪走高格局，富蘭克林投顧分析，進入後疫情時代，即使市場解讀聯準會利率政策立場轉趨鷹派，但現階段景氣復甦確立、全球貨幣寬鬆環境未變，投資信心相對強勁，就境外基金觀測站數據，今年以來淨流入穩健成長，並呈現「債消股長」趨勢，進一步對照富蘭克林「國民e帳戶」的統計，在股票型基金中，科技與生技兩大類型是存基金的熱門標的，投資人的樂觀情緒可見一斑。

上半年的復甦行情吸引資金湧入先前疫情衝擊的景氣循環股，但不影響投資人對科技股的情有獨鍾，近期通膨、升息疑慮消退後資金旋即歸隊成長股，有創新題材加持的科技、生技醫療型基金單月漲幅逾7%。

觀察富蘭克林「國民e帳戶」存量前五大的基金，就有三檔以美股為主，包括富蘭克林坦伯頓生技領航、科技基金，及富蘭克林高科技基金，此投資意向也呼應境外基金觀測站的統計數據，科技重鎮的美股基金同樣受國人歡迎，今年前五個月淨流入1,120億元，是最為吸金的單一國家型基金類別。

而另一檔在美股中再加入部分美國高收益債以求平衡風險的富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金的投資部位也名列「國民e帳戶」第五，顯示有不少投資人採取股債兼備、較為穩健的策略因應多變的市場氣氛。

進入後疫情時代，科技股挾著數位轉型商機尚處於上升階段，建議可持續定期定額存科技基金，既不缺席強勢產業，也可藉由長期持有化解漲高後可能隨之而來的修正壓力，或再納入美國平衡型基金，透過配置與景氣連動強的高收益債，左擁股利右抱債息。

富蘭克林在去年疫情期間進行首次《存基金好薪安—2020年理財行為調查》，理財小白認為薪水太少或資金不足是最大阻礙，其次是不了解市場，而有投資經驗者，不知如何挑選與買賣時間點、沒時間研究基金或市場是三大主要困擾，可發現共通點是對於市場變化掌握同感困難；經過一年股市勁揚的激勵，後疫情時代裡的投資新手或老手的理財想法是否有所轉變，富蘭克林也再發起「國民理財大調查」活動，深入了解理財苦處，進而協助投資人克服難關，加入長期投資存基金的致富行列。

富蘭克林「國民數位理財大調查」活動（https://lihi1.com/J6PpG）即日起至7月11日止，前一萬名在活動官網上完整填寫問卷者，即享LINE POINT 30點。

因應股市居高震盪、變種病毒壓力仍在，富蘭克林提醒完整的資產配置是下半年投資致勝的主調，欲輕鬆調配出最佳投資組合，不妨諮詢並交由富蘭克林國民理財機器人，透過AI智能理財的機制，達到個人化、全監控及再平衡的效益，而定期定額低至5千元的門檻，是小資族或剛接觸基金投資者，用以把握年底旺季行情又不想承受過大風險的絕佳選擇。