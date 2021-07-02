挨批「紓困拒絕王」 這家銀行出面回應了

有關某社群媒體指稱「臺灣銀行是紓困拒絕王」，以及民眾申辦紓困貸款遭刁難一情，臺灣銀行今（2）日發布新聞澄清，「民眾至臺灣銀行辦理紓困貸款遭刁難」一事，按目前國內疫情嚴峻，主管機關為減少人員流動，就紓困4.0，請銀行鼓勵申請人直接向原往來銀行申辦，以利加速審核。

臺銀表示，根據了解，該客戶至分行洽詢時，表明去年已在其他銀行辦理紓困貸款，因此同仁建議其至原往來銀行申貸，或可較快速獲取核貸紓困。至於徵提財務資料，主要是為客戶評估最適宜的紓困方案。本案在洽談過程中，容或有溝通未盡充分之處，已再要求同仁受理申貸時，向客戶詳加說明。

臺銀指出，媒體所稱「在銀行配合政府各單位紓困貸款政策中，八大公股行庫拒絕承貸戶數總計是944戶，其中臺灣銀行以拒絕承貸戶數300戶占整體公股行庫31.77%」，經查是以今年6月28日各銀行辦理「各部會紓困貸款」的臺灣銀行「受理申請戶數」 (14,231戶)與「核准戶數」(13,931戶)之差額(300戶)，認定為拒貸戶數，實際上該300戶尚在徵審作業中，並無拒絕紓困一事。據統計，臺銀辦理紓困貸款，核准率高達99.5%以上。

臺銀重申，該行一向秉持政府「從寬、從速、從簡」政策，總、分行上下齊心，積極協助客戶取得所需紓困資金，緩解其經濟困境，以穩定暨提升國家經濟安定。