央行364天期定存單得標利率0.213% 連四漲

為避免游資過多助長通膨火焰，中央銀行持續發行定存單回收餘裕資金。中央銀行今（2）日標售364天期定存單1,700億元，得標利率落於0.213%，連續四個月上漲並創九個月新高，銀行資調主管說，主要是近日稅款入庫，市場資金較為緊俏所致。

央行統計顯示，今日標售的1,700億元364天期定存單，總共吸引2,895.1億元的資金進場投標，投標倍數僅1.7倍，屬偏低水準，顯示銀行資金略緊，資金操作態度轉趨保守。

央行今天標售364天期定存單，得標利率0.213%，較6月標售的同天期定存單上漲1.7個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），同時也創下去（2020）年11月以來的九個月新高。

截至今日為止，央行定存單未到期餘額為9兆2,682.3億元。

銀行資調主管指出，近期聯準會的「鷹」派談話，加上稅款入庫與季底因素，一度帶動市場利率緩步走揚，近兩日已回落；近幾個月，金融業隔夜拆款利率多數都在0.08%附近波動，6月30日一度跳高至0.087%，今日回到0.081%。

銀行主管說，我國央行貼放利率維持不變，加上國內疫情未止，今年內調升利率的機率不高，目前為止，國內利率走勢尚屬平穩。

央行日前公布，今年第3季，仍每月固定標售一期364天期定存單，金額為1,700億元，一期2年期定存單，金額為800億元，頻率與金額均與上季相同。

央行定存單為央行沖銷市場餘裕資金的工具之一，發行對象包括銀行、信合社、票券公司、農業金庫、中華郵政以及其他經央行核可的金融機構。

央行發行定存單分成標售與申購兩種方式，其中364天期與2年期定存單採每月一期標售方式。至於短天期定存單，則採銀行向央行申購模式，目前28、91和182天期定存單，利率分別為0.34%、0.4%和0.52%，7天期利率為0.11%。