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台股小跌 為何新台幣快貶回28元？匯銀主管解析

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新台幣兌美元匯率今（2）日貶值8.6分，以27.99元作收，連二貶並為逾一周新低，距離28元大關僅半步之遙。路透
新台幣兌美元匯率今（2）日貶值8.6分，以27.99元作收，連二貶並為逾一周新低，距離28元大關僅半步之遙。路透

國際美元轉強，熱錢抽腿撤出，新台幣兌美元匯率今（2）日貶值8.6分，以27.99元作收，連二貶並為逾一周新低，距離28元大關僅半步之遙；匯銀主管估計，外資今日匯出逾8億美元，出口商則是見到價位不錯、蜂擁進場賣匯，雙方「你丟我撿」、匯市交投趨熱，總成交量擴大至18.695億美元。

匯銀主管指出，外資今日賣超近200億元，台股僅收小黑，在匯市卻驚見一波外資匯出潮，使新台幣匯率最低貶至28元、最多貶值9.6分。展望下周，匯銀主管認為，若美國非農就業數據表現良好，激勵美元走強，新台幣匯率有機會貶破28元大關、下測28.2元。

外資大賣台股，資金持續出走，使新台幣匯率緩步貶向28元，「國際匯市風向不利亞幣走勢，韓元、人民幣、星元全都貶值，外資又大賣股，新台幣很難不跟著貶值」，匯銀主管說。

匯銀主管說，眼見新台幣匯率逼近28元整數大關，出口商今日蜂擁進場賣匯，「這價位對出口商來說很甜」，正因出口商大賣美元，抑制新台幣匯率貶勢，新台幣匯率收盤未能貶破28元。

央行統計顯示，美元指數今日上漲0.21%，主要亞幣全數貶值，其中人民幣貶值0.33%、新台幣貶值0.31%。

另外，台灣主要貿易對手國貨幣韓元今日下挫0.17%，日圓與星元分別貶值0.27%和0.47%。

匯銀主管指出，美國即將公布非農就業數據，對台北匯市下周行情具有決定性影響，「如果美國就業數據超乎預期的好，美元就可能走強，進而促使新台幣等亞洲貨幣貶值。」

今年以來，美元指數累計上漲3.02%，非美貨幣多數對美元貶值，僅新台幣與人民幣維持強勢，其中，「最強亞幣」新台幣今年累計升值1.85%，人民幣升幅為0.84%。

至於日圓、韓元和星元，今年以來分別貶值7.58%、4.29%和2.28%。

新台幣 台幣匯率 外資

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