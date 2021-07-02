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挺芒果衝買氣 台銀、彰銀分別採購3公噸

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
臺灣銀行採購500箱台灣芒果，董事長呂桔誠（中）、臺灣金控魏總經理江霖（左二）及臺灣銀行總經理許志文（ 右二），率高階主管呼籲民眾一起響應挺小農，並將時令芒果致贈第一線醫護人員為他們加油打氣。圖/臺灣銀行提供
臺灣銀行採購500箱台灣芒果，董事長呂桔誠（中）、臺灣金控魏總經理江霖（左二）及臺灣銀行總經理許志文（ 右二），率高階主管呼籲民眾一起響應挺小農，並將時令芒果致贈第一線醫護人員為他們加油打氣。圖/臺灣銀行提供

國銀挺芒果行動一波接一波，臺灣銀行宣布響應政府政策，支持在地果農，值此芒果盛產季節，隨即採購500餘箱國產芒果，合計總重約3公噸 ，贈送國內防疫第一線醫護人員，感謝及慰問這段期間連日來的辛勞，與醫護人員一起努力，共同為抗疫加油。

彰化銀行（2801）也已宣布將採購約3公噸，共計500箱芒果贈送社福團體及第一線醫護人員，為醫護打氣、做公益，期盼拋磚引玉，鼓勵企業及民眾一起響應、支持本土農產品。

台銀表示，每年5到7月是台灣芒果的產季；今年受到疫情三級警戒的影響 ，餐飲及冰果店等傳統通路銷量大減，其外銷市場也因而受限減量，且受到極端氣候變化，影響農作物的生長，致使芒果果實不如預期，芒果價格及銷售量雙雙下滑，農民生計大受影響。

台銀長期關注及支持本土農業發展，拋磚引玉鼓勵大家多多食用美味時令水果，協助果農產銷，為社會盡心力。

彰銀則表示，長期支持本土農業發展，近年陸續採購柚子、香蕉、鳳梨和芒果等當季農產品，力挺農民協助供需平衡、價格回穩，並致贈客戶、員工或捐贈給社福團體，與國人一起分享農民用心栽種、健康美味的在地特產，也感受彰銀溫暖的心意及濃厚的人情味。

芒果 醫護人員 農民

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