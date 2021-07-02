新安產險疫健雙保 兼顧疫苗、防疫以及突發傷病

國內疫情延燒未歇，政府全力圍堵印度Delta變異株，新安東京海上產險推出第三波防疫保單「疫健雙保」突發傷病健康保險，不僅針對新冠肺炎疫苗接種不良事件提供保障，若不幸染疫給付法定傳染病補償保險金，若在保障期間發生意外或疾病住院將給予住院醫療保險金、住院回診保險金 、特別慰問保險金，是一張同時兼顧疫苗、防疫以及突發傷病三大保障的保險商品。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，本土疫情持續，新安東京海上產險最新推出一次包含疫苗、防疫以及海內外突發傷病三大需求的「疫健雙保」健康保險，讓民眾一次投保就可轉嫁面臨防疫與住院醫療的風險。

以30歲民眾投保「疫健雙保」突發傷病健康保險為例，保險期間內接種新冠肺炎疫苗後若不幸發生不良事件，享有住院日額保險金、加護病房保險金、住院關懷保險金、喪葬費用保險金等多項保障。

由於現已有多國邊境解封，若接種疫苗後出國期間不幸因意外或疾病於海外住院，可請領保障不分海內外的突發傷病住院醫療保險金、突發傷病住院回診保險金，連續住院90日以上，還可申請最高100萬元的突發傷病特別慰問保險金；若返國後不幸確診新冠肺炎等法定傳染病時，將可再領取5萬元的法定傳染病補償保險金。