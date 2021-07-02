富邦人壽推網路投保投資型年金險 連結ESG因子

富邦人壽今（2）日發布，全新推出「富邦人壽富利達網路投保投資型變額年金保險」，民眾可透過長期定期定額的方式，創造時間複利累積效果，趁年輕累積自身退休資本。而且精選三檔與國際市場脈動及ESG策略連結的投資標的，讓民眾在進行退休規劃的同時，透過參與具有ESG元素的商品，為全球永續發展盡一份心力。

網路投保儼然成為年輕族群投保的重要管道，內部數據發現，網路投保客群，以20至39歲族群占比54%最高，其次為40~59歲族群佔38%。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，永續發展關乎企業生存與競爭力，疫情時代，富邦人壽將於風險管理、保險商品、客戶服務等面向持續創新，積極發揮金融保險業永續價值。此外，受疫情影響，數位金融與金融科技勢必將加速發展，富邦人壽重視客戶數位體驗，積極打造「零斷點、零時差」的網路投保服務，將持續推出多元網投商品，協助全民完善保障。

調查顯示，逾6成民眾最期待未來的退休金提領方式為「按月領回」，顯示民眾希望退休後有明確、清楚的被動收入。富邦人壽提醒，退休規畫是條漫漫長路，須持之以恆地貫徹目標，建議民眾可以運用年金險商品，以定期定額方式，利用時間複利的效果逐步累積退休金。富邦人壽全新推出「富邦人壽富利達網路投保投資型變額年金保險」（下簡稱富利達），讓民眾於疫情期間，免出門、零接觸、不受時間與空間限制，24小時都能自主上網購買，約5~10分鐘即可完成投保，立即強化自身保障，啟動退休規劃的第一步。

「富利達」具備投資標的配置搭配 ESG 策略、每月定期定額投入，累積退休金、年金分期給付有彈性三大特色。

特色一、投資配置，跟上國際永續投資趨勢：近年，永續投資已成為全球顯學，商品精選三檔與國際市場脈動及ESG策略連結的投資標的，且每年享有12次投資標的免費轉換，滿足保戶不同時期的投資需求與彈性調整；

特色二、定期定額紀律投資，利用時間複利效果，逐步累積退休金：每月保費最低只要新臺幣1,000元即可輕鬆投保，小資族也可輕鬆上手；若資金寬裕，也可視個人退休規劃與所需年金金額，彈性調高保費，提高保單帳戶價值，且每月保費達8,000元，還可享保費費用折扣；

特色三、年金分期給付有彈性：年金最長保證給付20年，且保證期間屆滿後，只要被保險人生存，仍可持續領取至保險年齡滿110歲為止；並可依自身需求選擇分期給付(每月/每季/每半年/每年)，為自己創造穩健的退休現金流。

以30歲富小姐投保「富利達」為例，繳費年期20年，每月刷卡繳交保費新臺幣5,000元，保費費用率2.8%，假設年金累積期間每年投資年報酬率5%，於50歲之保單週年日後開始，年金給付以保證期間20年為例，預估每月可領約新臺幣4,737元，最高可持續領到110歲，「活到老、領到老」，安心坐領終身俸，無懼長壽風險。